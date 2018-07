Carmen Salinas hace tremenda revelación de la familia de Luis Miguel

La actriz Carmen Salinas, quien desempeñaba el cargo de diputada por el Partido Revolucionario Institucional, aseguró que allá por los años 80 tuvo la oportunidad de conocer el lado amigable y bondadoso de Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

La integrante del elenco de la telenovela "Mi marido tiene familia, parte II" aseguró que no tuvo ningún percance con el entonces productor y que siempre se ha hecho respetar como mujer.

“Yo no me percaté de eso (de su villanía como persona). Cuando tú te das a respetar y cuando no le faltas el respeto a nadie, tiene que haber reciprocidad y la gente tiene que ser educada contigo", indicó Carmen Salinas en una entrevista para un medio mexicano.

Carmen Salinas reveló que hace algunos años estuvo cerca de la familia de Luis Miguel y que, incluso, tomaban desayuno juntos, cuando le alcanzaba el tiempo para ir al centro de la Ciudad de México.

“Yo (a Luis Miguel) lo conocí desde chiquito, él vivía en Luis Moya 89, departamento 2 o 3 (en el Centro de la CDMX). Me iba a meter a desayunar ahí a la casa de Luisito Rey y de la mamá de Luis Miguel (Marcela Basteri)", detalló la actriz.

Aunque se desconoce el paradero de Marcela Basteri, Salinas le recuerda como una persona bondadosa y transparente.

“Marcela era muy linda, era una mujer muy atenta, hablaba bien el español, pero tenía su acento italiano. Me llevé muy bien con ella, era una mujer guapísima. A los niños los traía siempre muy bañaditos, muy arregladitos, un excelente ser humano", manifestó.

En esa misma línea, Carmen Salinas reveló ser fan de la bioserie de Luis Miguel, que se trasmite por la plataforma Netflix, esto gracias a su nieto, quien sigue la exitosa producción desde su lanzamiento .