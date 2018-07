Kylie Jenner no vive con Travis Scott y revela quién es su gran acompañante

En una entrevista para Vogue, Kylie Jenner no solo compartió información sobre su empresa de belleza, el reality show al que pertenece y sobre sus hermanas, sino también dio ciertos detalles sobre la relación que mantiene con su novio, Travis Scott, padre de su hija Stormi.

Entre las cosas que contó, Jenner reveló que el rapero estadounidense no vive con ella, algo que era un rumor entre sus seguidores. Lo que muchos no imaginaron era quien sería su compañera de vivienda.

Sería Jenner quien reveló que comparte su mansión- ubicada en Hidden Hills- con su mejor amiga Jordyn Woods. “Pruebo la mayor parte de mis productos en Jordyn porque vivimos juntas, así que siempre estoy diciéndole: ‘Jordyyyn… te necesito’. En realidad, cualquier persona que venga a mi casa acaba con los brazos llenos de marcas de tintes o de sombras de ojos”, comentó Kylie en la grabación

La socialité mencionó que su mejor amiga forma un papel crucial en su vida y sobre todo en el cuidado de su pequeña Stormi.

“Nunca se me había dado bien hacerme las cejas, y Jordyn estaba ya acostumbrada a hacérmelas, pero al final acabé aprendiendo lo que me gustaba y lo que no. Ella me ayuda mucho, es una gran amiga”, confesó Jenner.

Hace cuatro meses la joven de 20 años de edad, se convirtió en mamá junto al rapero de 27 Travis Scott, lo que fue todo un misterio, ya que mantuvo su embarazo oculto durante los 9 meses y dio a conocer a su hija Stormi al poco tiempo de haber nacido.