Premios Billboard Latinos 2026: lista completa de ganadores con Fuerza Regida y Bad Bunny
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebraron en Miami, donde Peso Pluma llegó como el artista con más nominaciones, con un total de 17. Conoce la lista completa de ganadores de la ceremonia.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron como grandes protagonistas a Fuerza Regida y Bad Bunny. La agrupación mexicano-estadounidense se llevó ocho galardones y encabezó el listado de ganadores, mientras que el cantante puertorriqueño obtuvo siete reconocimientos, pese a no asistir a la ceremonia celebrada en Miami el jueves 22 de octubre.
La gala también dejó importantes triunfos para Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos, quienes consiguieron cuatro premios cada uno. Además, Rosalía recibió el reconocimiento Salón de la Fama y compartió uno de los momentos más emotivos de la noche con Juan Luis Guerra, encargado de entregarle el galardón.
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Fuerza Regida lidera los Premios Billboard Latinos 2026 y Bad Bunny le sigue
Fuerza Regida se convirtió en la agrupación más premiada de la edición 2026 con ocho trofeos. Uno de sus mayores logros fue el reconocimiento a 'Marlboro rojo', que ganó en cuatro categorías: Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y canción regional mexicana del año.
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Bad Bunny ocupó el segundo lugar entre los artistas más premiados, con siete galardones. Aunque no estuvo presente en Miami, el puertorriqueño ganó como Artista del Año y Gira del Año, además de recibir distinciones en categorías relacionadas con su desempeño en las listas Global 200, Hot Latin Songs y Top Latin Albums. También fue reconocido como solista del año en Latin Rhythm y compositor del año.
Karol G y Peso Pluma obtuvieron cuatro premios cada uno. La cantante colombiana ganó el nuevo reconocimiento Artista de los Fans, elegido mediante votación del público, y también fue distinguida como artista femenina del año en las categorías Hot Latin Songs y Top Latin Albums. A estos triunfos se sumó el premio a canción Latin Pop del año por 'Coleccionando heridas', su colaboración con Marco Antonio Solís.
Peso Pluma, quien llegó a la ceremonia como el artista con más nominaciones, con 17 menciones, cerró la noche con cuatro galardones. Entre ellos destacó el premio a Artista Regional Mexicano del Año. Romeo Santos también consiguió cuatro reconocimientos, mientras que Rosalía, Prince Royce y Tito Double P obtuvieron tres premios cada uno.
Lista completa de ganadores de los Premios Billboard Latinos 2026
Artista del Año:
Bad Bunny
Artista del Año, Nuevo:
Omar Courtz
Gira del Año:
Bad Bunny
Artista Crossover del Año:
Burna Boy
Artista Latino del Año en Global 200:
Bad Bunny
Artista Favorito de los Fans:
Karol G
Canciones y listas latinas
Canción Latina del Año en Global 200:
Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo'
Canción Latina del Año:
Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo'
Canción Latina del Año, Evento Vocal:
Peso Pluma y Tito Double P, 'daño'
Artista de Canciones Latinas del Año, Masculino:
Bad Bunny
Artista de Canciones Latinas del Año, Femenina:
Karol G
Artista de Canciones Latinas del Año, Dúo o Grupo:
Fuerza Regida
Sello Discográfico de Canciones Latinas del Año:
Rimas
Canción del Año en Latin Airplay:
Romeo Santos y Prince Royce, 'Lokita Por Mí'
Sello Discográfico del Año en Latin Airplay:
Sony Music Latin
Canción del Año en Streaming:
Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo'
Álbumes
Álbum Latino del Año:
Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA
Artista de Álbumes Latinos del Año, Masculino:
Bad Bunny
Artista de Álbumes Latinos del Año, Femenina:
Karol G
Artista de Álbumes Latinos del Año, Dúo o Grupo:
Fuerza Regida
Sello Discográfico de Álbumes Latinos del Año:
Rimas
Pop latino
Artista Pop Latino del Año, Solista:
Rosalía
Artista Pop Latino del Año, Dúo o Grupo:
Maná
Canción Pop Latina del Año:
Karol G y Marco Antonio Solís, 'Coleccionando Heridas'
Sello Discográfico del Año en Latin Pop Airplay:
Sony Music Latin
Álbum Pop Latino del Año:
Rosalía, LUX
Sello Discográfico de Álbumes Pop Latinos del Año:
Sony Music Latin
Tropical
Artista Tropical del Año, Solista:
Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo:
Aventura
Canción Tropical del Año:
Romeo Santos y Prince Royce, 'Lokita Por Mí'
Sello Discográfico del Año en Tropical Airplay:
Sony Music Latin
Álbum Tropical del Año:
Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never
Sello Discográfico de Álbumes Tropicales del Año:
Sony Music Latin
Regional mexicano
Artista Regional Mexicano del Año, Solista:
Peso Pluma
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo:
Fuerza Regida
Canción Regional Mexicana del Año:
Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo'
Sello Discográfico del Año en Regional Mexican Airplay:
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año:
Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA
Sello Discográfico de Álbumes Regionales Mexicanos del Año:
Double P Records
Artista Latin Rhythm del Año, Solista:
Bad Bunny
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo:
Wisin & Yandel
Canción Latin Rhythm del Año:
Bizarrap y Daddy Yankee, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66'
Sello Discográfico del Año en Latin Rhythm Airplay:
Sony Music Latin
Álbum Latin Rhythm del Año:
Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
Sello Discográfico de Álbumes Latin Rhythm del Año:
Rimas
Reconocimientos de industria
Compositor del Año:
Bad Bunny
Editorial del Año:
Street Mob ENT, BMI
Productor del Año:
MAG
Premios especiales
Billboard Vanguard Award:
Fuerza Regida
Billboard Hall of Fame Award:
Rosalía
Lifetime Achievement Award:
Cristian Castro
Icon Award:
Rubén Blades