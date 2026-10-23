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Premios Billboard Latinos 2026: lista completa de ganadores con Fuerza Regida y Bad Bunny

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebraron en Miami, donde Peso Pluma llegó como el artista con más nominaciones, con un total de 17. Conoce la lista completa de ganadores de la ceremonia.

Fuerza Regida es uno de los grupos más populares en México. Foto: BMI.
Fuerza Regida es uno de los grupos más populares en México. Foto: BMI.
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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 tuvieron como grandes protagonistas a Fuerza Regida y Bad Bunny. La agrupación mexicano-estadounidense se llevó ocho galardones y encabezó el listado de ganadores, mientras que el cantante puertorriqueño obtuvo siete reconocimientos, pese a no asistir a la ceremonia celebrada en Miami el jueves 22 de octubre.

La gala también dejó importantes triunfos para Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos, quienes consiguieron cuatro premios cada uno. Además, Rosalía recibió el reconocimiento Salón de la Fama y compartió uno de los momentos más emotivos de la noche con Juan Luis Guerra, encargado de entregarle el galardón.

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Fuerza Regida lidera los Premios Billboard Latinos 2026 y Bad Bunny le sigue

Fuerza Regida se convirtió en la agrupación más premiada de la edición 2026 con ocho trofeos. Uno de sus mayores logros fue el reconocimiento a 'Marlboro rojo', que ganó en cuatro categorías: Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y canción regional mexicana del año.

Bad Bunny ocupó el segundo lugar entre los artistas más premiados, con siete galardones. Aunque no estuvo presente en Miami, el puertorriqueño ganó como Artista del Año y Gira del Año, además de recibir distinciones en categorías relacionadas con su desempeño en las listas Global 200, Hot Latin Songs y Top Latin Albums. También fue reconocido como solista del año en Latin Rhythm y compositor del año.

Karol G y Peso Pluma obtuvieron cuatro premios cada uno. La cantante colombiana ganó el nuevo reconocimiento Artista de los Fans, elegido mediante votación del público, y también fue distinguida como artista femenina del año en las categorías Hot Latin Songs y Top Latin Albums. A estos triunfos se sumó el premio a canción Latin Pop del año por 'Coleccionando heridas', su colaboración con Marco Antonio Solís.

Peso Pluma, quien llegó a la ceremonia como el artista con más nominaciones, con 17 menciones, cerró la noche con cuatro galardones. Entre ellos destacó el premio a Artista Regional Mexicano del Año. Romeo Santos también consiguió cuatro reconocimientos, mientras que Rosalía, Prince Royce y Tito Double P obtuvieron tres premios cada uno.

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Lista completa de ganadores de los Premios Billboard Latinos 2026

Artista del Año:

Bad Bunny 

Artista del Año, Nuevo:

Omar Courtz 

Gira del Año:

Bad Bunny 

Artista Crossover del Año:

Burna Boy 

Artista Latino del Año en Global 200:

Bad Bunny 

Artista Favorito de los Fans:

Karol G 

Canciones y listas latinas

Canción Latina del Año en Global 200:

Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo' 

Canción Latina del Año:

Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo' 

Canción Latina del Año, Evento Vocal:

Peso Pluma y Tito Double P, 'daño' 

Artista de Canciones Latinas del Año, Masculino:

Bad Bunny 

Artista de Canciones Latinas del Año, Femenina:

Karol G 

Artista de Canciones Latinas del Año, Dúo o Grupo:

Fuerza Regida 

Sello Discográfico de Canciones Latinas del Año:

Rimas 

Canción del Año en Latin Airplay:

Romeo Santos y Prince Royce, 'Lokita Por Mí' 

Sello Discográfico del Año en Latin Airplay:

Sony Music Latin 

Canción del Año en Streaming:

Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo' 

Álbumes

Álbum Latino del Año:

Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA

Artista de Álbumes Latinos del Año, Masculino:

Bad Bunny 

Artista de Álbumes Latinos del Año, Femenina:

Karol G 

Artista de Álbumes Latinos del Año, Dúo o Grupo:

Fuerza Regida 

Sello Discográfico de Álbumes Latinos del Año:

Rimas 

Pop latino

Artista Pop Latino del Año, Solista:

Rosalía 

Artista Pop Latino del Año, Dúo o Grupo:

Maná 

Canción Pop Latina del Año:

Karol G y Marco Antonio Solís, 'Coleccionando Heridas' 

Sello Discográfico del Año en Latin Pop Airplay:

Sony Music Latin 

Álbum Pop Latino del Año:

Rosalía, LUX 

Sello Discográfico de Álbumes Pop Latinos del Año:

Sony Music Latin 

Tropical

Artista Tropical del Año, Solista:

Romeo Santos 

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo:

Aventura 

Canción Tropical del Año:

Romeo Santos y Prince Royce, 'Lokita Por Mí' 

Sello Discográfico del Año en Tropical Airplay:

Sony Music Latin 

Álbum Tropical del Año:

Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never 

Sello Discográfico de Álbumes Tropicales del Año:

Sony Music Latin 

Regional mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista:

Peso Pluma 

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo:

Fuerza Regida 

Canción Regional Mexicana del Año:

Fuerza Regida, 'Marlboro Rojo' 

Sello Discográfico del Año en Regional Mexican Airplay:

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año:

Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA 

Sello Discográfico de Álbumes Regionales Mexicanos del Año:

Double P Records 

Artista Latin Rhythm del Año, Solista:

Bad Bunny 

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo:

Wisin & Yandel 

Canción Latin Rhythm del Año:

Bizarrap y Daddy Yankee, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' 

Sello Discográfico del Año en Latin Rhythm Airplay:

Sony Music Latin

Álbum Latin Rhythm del Año:

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy 

Sello Discográfico de Álbumes Latin Rhythm del Año:

Rimas 

Reconocimientos de industria

Compositor del Año:

Bad Bunny 

Editorial del Año:

Street Mob ENT, BMI 

Productor del Año:

MAG 

Premios especiales

Billboard Vanguard Award:

Fuerza Regida 

Billboard Hall of Fame Award:

Rosalía 

Lifetime Achievement Award:

Cristian Castro 

Icon Award:

Rubén Blades

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