Lis Padilla, la reconocida tiktoker que alcanzó fama internacional gracias a su coreografía al ritmo de 'Son de amores', ha vuelto a generar revuelo en redes sociales. Esta vez, la creadora de contenido, se ha visto enfrentada a su esposo, Enrique Hildebrandt, el denominado 'Hombre de la casa' y lo acusó directamente de quedarse con un carro que ella compró con su dinero, además, también señaló que maltrataría a sus hijos, ya que no se hace cargo económicamente de sus gastos.

Cabe destacar que a inicios de septiembre, Padilla y su esposo hicieron noticia cuando la tiktoker anunció su separación mediante su cuenta de TikTok. "Me quiere hacer quedar mal", fue lo que dijo Lis en aquella oportunidad. Al parecer, han pasado las semanas y los problemas entre ambos aún perduran.

Lis Padilla hace fuerte denuncia contra su esposo

"Él me dice que yo no le he pagado un sueldo a él por los videos en los que él salía en Facebook. Se supone que ha sido mi marido, mi pareja, ¿debería de pagarle un sueldo?", cuestionó en un inicio Lis Padilla. Además, la creadora de contenido reveló que el dinero que monetizaba en la mencionada red social, lo invertía en la casa de su suegra, la cual, quedó para Enrique Hildebrandt como herencia.

"Compré tres terrenos a nombre de él, un carro a nombre de él, fue mi error totalmente (...) rellenamos un hueco (de la casa) y gasté más de 15 mil soles. Hicimos el baño y gasté más de 15 mil soles. ¿Ustedes creen que todo eso que he comprado (a su nombre) le pertenece a él? ¿No me pertenece a mí ni siquiera un poquito", señaló indignada Lis Padilla.

Lis Padilla reveló hace varias semanas que se separó de su esposo. Foto: Composición LR

Asimismo, Lis Padilla también comentó más detalles del carro que, según expresa, lo compró con su dinero. La tiktoker fue enfática al señalar que su aún esposo no quiso pasar el auto a su nombre, lo cual ha generado un gran malestar en ella, ya que pensaba invertir en la compra de un nuevo terreno.

"Ni siquiera un calzón me compraba. Nosotros nos separamos, pero yo cada que venía llegaba a la casa porque la casa es de los dos. La vez pasada íbamos a separarnos y yo le digo 'Enrique, mañana vámonos a la notaria para pasar el carro a mi nombre' (...) porque quería vender ese carro para comprarme un terreno. Pero él se puso cariñoso conmigo, me decía para arreglar las cosas por los bebes, un besito por aquí, un besito por allá y Lis Padilla cayó. Todo por no poner el carro a mi nombre", sentenció.

Lis Padilla expone malos tratos de su esposo con sus hijos

Además de todo lo expuesto líneas arriba, Lis Padilla continuó hablando sobre su pasada relación con el 'Hombre de la casa' y aseguró que nunca quiso correr con los gastos básicos del hogar. "No quiere pagar el internet, la luz, no quiere gastar. Él me dice que sus seguidores lo apoyan para comprar comida para sus gallinas, pero yo le digo que me apoye con los bebes, comprando su leche en polvo. (...) Él no me está apoyando en nada, está bien que se preocupe por las gallinas, pero también debe apoyar en nuestros hijos", aseveró, para luego indicar que también maltrataba a sus hijos.

"Yo le dije 'tú todo el tiempo tratas mal a mis hijos, los minimizas'. Cuando mi hija (mayor) le dice algo a mi hijito (menor), él le dice 'tú no tienes ningún derecho de decirle eso a mis hijos'. Siempre la ha tratado así a mi hija. Ahí yo terminé la relación", sentenció Lis Padilla.

Esposo de Lis Padilla se defiende de acusaciones

Lis Padilla, quien fue parte de 'El reventonazo de la Chola', vivió un momento incómodo tras ser expuesta por su expareja y padre de sus hijos, Enrique Hildebrandt Panduro. El 'Hombre de la casa' realizó una transmisión en vivo para mostrar una discusión que mantenía con Padilla sobre los bienes que ambos adquirieron gracias a los ingresos generados en redes sociales.

“Yo estoy manteniéndote a ti y no quiero decir más cosas, más bien, quiero callarme para ver qué cosas, ya despedida y yo voy a salir a aclarar. Es decir, voy a salir a aclarar, nada más aclarar, cualquier cosa que haya dicho. Voy a salir a aclarar. Estoy hablando, aclarar. Si ella queda mal, no es cosa mía porque ella lo que está ahorita intentando es dejarme mal”, expresó Hildebrandt. En un video posterior, Enrique grabó a Padilla, quien aparecía llorando y visiblemente afectada por la discusión que mantenían en ese momento.

Esposo de Lis Padilla expone pelea con creadora de contenido.

“¿A quién le has enviado? ¿A quién le has enviado? ¿A quién le has enviado? Te digo (El video) Estás bien allá, como te digo, estás bien en todo ¿Para qué vienes conmigo a quererme hacer quedar mal? Yo también estoy haciendo mis cosas. ¿Te molesto? ¡No! ¿Te digo algo? ¡No! ¿Para qué me haces estas cosas? ¿Para qué me grabas? Para dejarme mal ante todos. Me estás grabando y has enviado. Ahora lo vas a publicar ese video, lo vas a publicar. No tengo miedo que lo publiques, no tengo miedo. Si lo haces, lo vas a hacer ¿Sabes por qué te digo? Porque te estoy poniendo, por eso quieres quedar bien”, dijo Hildebrandt, quien se autodenomina el ‘Hombre de la casa 2023’, mientras la tiktoker se limpiaba las lágrimas.

“Si has venido de Lima a botarme, no te vas a salir con la tuya. Si has venido de Lima a regalar todas las cosas, todos esos balones de gas, todos esos balones de gas que has regalado me han costado, me han costado mi esfuerzo. ¿Me has pagado? ¿De dónde ha salido esa plata? ¿De dónde ha salido? ¡De los videos! ¿Y qué has hecho con esa plata? ¿A quién le has dado la plata? ¿Me has dado algo?”, expresó Enrique en medio de la discusión.