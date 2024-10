Periodista cuenta cómo lo TRATABA Magaly Medina: "Me metía mis pu***, pero era sincera"

La polémica entre Magaly Medina y Rodrigo González ha capturado la atención del público en los últimos días, avivada por los enfrentamientos entre ambos conductores y los comentarios de los reporteros de Medina, los conocidos ‘Urracos’. En medio de este torbellino mediático, Christian Bayro, un excolaborador de Medina, ha salido a compartir sus experiencias mientras trabajaba junto a la popular presentadora de televisión, revelando detalles sobre su trato y su carácter en el ambiente laboral.

Bayro, que ahora se desempeña como creador de contenido en TikTok, aprovechó esta plataforma para relatar cómo era el ambiente en el equipo de la conductora de 'Magaly TV, la firme'. El excolaborador no solo recordó anécdotas sobre su interacción con Medina, sino que también expuso el temor que se generaba entre los empleados cuando la ‘urraca’ se mostraba molesta. Según Bayro, Magaly era directa y no dudaba en reprender a su equipo, algo que él asegura haber experimentado de primera mano.

Christian Bayro revela cómo era trabajar con Magaly Medina

Christian Bayro no se guardó nada al describir su tiempo junto a Magaly Medina, confirmando el carácter fuerte que muchos suponen de la conductora. Según él, Medina no solo se comportaba en la vida real como en la televisión, sino que además mantenía un nivel de exigencia que ponía en aprietos a su equipo. “Sí, me metía mis puteadas,” contó Bayro sin rodeos, destacando que, a pesar de las tensiones, la presentadora era una persona coherente con la imagen que proyectaba en pantalla.

Bayro también mencionó la presencia del perro de Magaly, Fonsi, que parecía contar con un estatus especial en la oficina, al punto que los trabajadores debían adaptarse incluso si el animal causaba algún percance.

“Si (su perro) se orinaba en medio de nuestra oficina, teníamos que usar esa 'pichi' como agua bendita,” señaló Bayro, provocando asombro y risas entre quienes lo escuchaban. . Además, Bayro relató que cuando Magaly llegaba molesta, los trabajadores solían buscar refugio para evitar confrontaciones. “Esperábamos que ella suba con su perro, con Fonsi,” agregó, enfatizando la naturaleza tensa que a veces caracterizaba el ambiente de trabajo.

'Urracos’ defienden a Magaly Medina ante Rodrigo González

En el contexto de esta revelación, los reporteros de Magaly, popularmente conocidos como ‘Urracos’, han decidido pronunciarse y defender a su jefa de las recientes acusaciones de Rodrigo González. El presentador de 'Amor y fuego' no ha dejado de mencionar a Medina en sus programas, sugiriendo que sus reporteros actúan como "chupa medias" al defenderla constantemente.

Ante estas declaraciones, los ‘Urracos’ no se quedaron callados y respondieron con dureza. John Tirado, uno de los reporteros, no dudó en lanzar comentarios fuertes contra González, cuestionando la calidad de su trabajo y sugiriendo que su programa se enfoca únicamente en atacar a Magaly.

“Habla con tu grupo de reporteros para que te enseñen cómo se lleva una investigación para que no patines y no hables tanta sandez,” comentó Tirado durante una transmisión de su programa ‘Puro Floro’. Las palabras de Tirado reflejan la tensión que ha surgido entre los dos equipos, cada uno defendiendo a su respectivo líder. Este enfrentamiento ha cobrado un nuevo giro con las declaraciones de Bayro, que suman una capa adicional de complejidad a la ya de por sí complicada relación entre Medina y González.