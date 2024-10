Janet Barboza mostró su entusiasmo para sumarse al certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú, certamen en el que Flor Polo participará. La conocida conductora de televisión no ha ocultado su entusiasmo, afirmando con confianza: "En tanga me veo de 25 años". En este evento, programado para el 7 de diciembre, la hija de Susy Díaz impactó con un video promocional del certamen de belleza, en el que predominan las participantes que son madres de familia.

Por otro lado, la actual Miss Mundo Latino, Angie Pajares, junto a Fiorella Rodríguez, propietaria de la franquicia, ha compartido detalles del concurso en el programa 'América Hoy'. Con el apoyo de estas dos figuras importantes, la hija de Susy Díaz se prepara para enfrentar este nuevo desafío que incluirá varias etapas y retos para las participantes.

Janet Barboza se anima a competir contra Flor Polo

La conductora de 'América Hoy', Janet Barboza, ha elogiado la iniciativa del certamen y no ha ocultado su deseo de participar en Miss Mundo Latina Perú. La 'Rulitos' con un espíritu competitivo, afirmó: “Veo mujeres normales", afirmó. Además, no dudó en expresar su deseo que participar en esta competencia. "Me apunto”, añadió.

Sin embargo, la decisión de la popular 'Retoquitos' de unirse al concurso fue cuestionada por su compañero Edson Dávila, quien expresó dudas sobre su participación. La respuesta de Janet fue contundente: “Yo en tanga me veo como de 25 años (...) tengo todo en su sitio”.

Flor Polo participará en Miss Mundo Latino Perú

Florcita Polo ha demostrado su valentía al unirse a este certamen de belleza, que no solo busca resaltar la belleza externa de sus participantes, sino también sus talentos y habilidades. La joven ha estado preparándose para representar a su región de la mejor manera posible. Según Angie Pajares, todas las candidatas, incluida Flor, tuvieron que pasar por un casting para ser seleccionadas, lo que añade un nivel de competencia y mérito a su participación.

La hija de Susy Díaz ha sido vista en un video promocional del concurso, lo que ha alimentado aún más el interés de sus seguidores. El certamen, que permite la participación de madres de familia, está diseñado para ser inclusivo y brindar oportunidades a mujeres de diversas edades y contextos.

¿Qué retos pasará Flor Polo en Miss Mundo Latino Perú?

El concurso de Miss Mundo Latina Perú se divide en varias etapas que incluyen diferentes tipos de retos, tanto deportivos como de talento. Angie Pajares explicó que no se trata solo de presentar habilidades de baile, sino que también habrá desafíos que involucren canto y otras destrezas. "No solamente hay señoras que bailan marinera sino hay señoras que cantan, hay señoras que hacen bordado", afirmó.

Florcita Polo, al ser parte de este emocionante evento, enfrentará varios retos que pondrán a prueba no solo su belleza, sino también su talento y preparación. Esto representa una gran oportunidad para ella de demostrar su potencial y ganar reconocimiento más allá de ser la hija de una figura pública.