Katy Jara, reconocida excantante peruana de cumbia y exconductora del programa ‘Domingos de Fiesta’, dejó en shock a todo el público peruano en mayo de 2022 al anunciar su vida en el cristianismo y su retiro del mundo artístico para dedicarse a labores religiosas. Esta decisión implicó un cambio radical en su estilo de vida, incluyendo su forma de vestir y su orientación musical hacia géneros cristianos.

Tras su transformación espiritual, Jara enfrentó diversas críticas y comentarios en las redes sociales. En respuesta, afirmó que su decisión fue tomada por convicción propia y con el objetivo de encontrar paz y propósito en su vida.

¿Qué dijo Katy Jara sobre las críticas a su nueva vida en el cristianismo?

La artista de 39 años, Katy Jara, quien fue conocida en el pasado por su relación con el empresario Lalo Capuñay y por las acusaciones de Aida Martínez sobre su intromisión en su relación con el actor Julián Legaspi, realizó una transmisión en vivo en TikTok. Allí, respondió a las críticas que ha recibido por su nuevo estilo de vida y desmintió los rumores de que su adopción del cristianismo es para complacer a su actual esposo, Marvin Bancayan.

"Mucha gente cree que cambié por mi esposo. Ya voy a cumplir cinco años con el Señor. Gracias al Señor, toda para la gloria y honra del Señor. ¿Tú crees que si yo hubiese cambiado por complacer a un hombre, a mi marido, en este caso, seguiría firme en estos cinco años?", reveló. Asimismo, compartió que a finales de 2011 decidió alejarse de la música y la televisión para comenzar una nueva vida. "Ya son cinco años que estamos caminando con el Señor, pero yo renuncié a todo en diciembre del 2021 (a su esposo lo conoció en 2020). Tengo más de tres años dedicada solo a trabajar en cosas del Señor. Solo para cantar para él", finalizó.

Katy Jara le contestó a sus críticos. Foto: TikTok.

¿Quién es Marvin Bancayan, el esposo de Katy Jara?

Marvin Bancayan es el actual esposo de Katy Jara. El contador peruano ha sido señalado por haber presionado a la ex cantante de cumbia para que dejara su carrera y se dedicara al cristianismo. "Siempre he mencionado que mi esposa es una persona muy inteligente. En las redes sociales muchas veces se han dado comentarios de que ‘el esposo la cambió’, y no", enfatizó.

Afirmó que estas acusaciones son completamente falsas, ya que la ex conductora de ‘Domingos de Fiesta’ eligió seguir a Dios por voluntad propia. Además, reveló que le sugirió que continuara cantando el género que la hizo famosa, pero ella decidió rechazar esa opción.

"Es más, yo le pedí que mi esposa siguiera cantando cumbia conforme ella sintiera en su corazón el llamado de Dios. Y si Dios tuvo a bien poner esa decisión en el corazón de ella, es algo que yo respeto. Aquí estoy acompañándola en cada paso que dé, en cada situación que tenga y a donde sea", indicó.

Marvin Bancayan y su esposa Katy Jara. Foto: Instagram.

¿Cómo genera dinero Katy Jara tras abandonar el mundo de la cumbia y la TV?

Katy Jara reveló que, durante su tiempo en el mundo de la cumbia y televisión, ganó una cantidad de dinero que nunca había imaginado. Además, disfrutó de viajes y compró su propio bus para trasladarse con su grupo, logros que la llevaron a alcanzar la cima de su carrera. Sin embargo, la cantante decidió renunciar a todo esto para enfocar su vida en la religión.

Al renunciar a estos dos trabajos, la artista enfrentó dificultades financieras debido a la falta de ingresos. Por esta razón, decidió emprender y abrir su propio negocio. En el programa dominical ‘Día D’, la cantante anunció que inauguró una boutique de ropa para mujeres cristianas en Piura.