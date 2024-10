Sebastián Stimman, más conocido como Bastian, es uno de los pocos artistas versátiles en el Perú. Además de bailar, cantar, componer sus propias canciones y destacarse en la televisión peruana; el artista sorprende con su nuevo proyecto en el teatro. Se trata de la ‘Bajo tierra’, obra de teatro dirigida por Francisco Cabrera que invita a cuestionar los límites de la supervivencia y el deseo en un mundo donde el contacto humano es letal.



Sebastián Stimman colaboró con Andrea Luna



Stimman, quien estudió actuación en Alemania y destacó en importantes obras teatrales en New York, ha ganado popularidad en TikTok por sus videos donde muestra su día a día, pero también por su cercana relación con Andrea Luna, con quien protagonizó el videoclip de ‘Que nadie sepa’.



“Una de las experiencias más satisfactorias es arriesgar en el arte con alguien que quieres. Y felizmente eso me sucede constantemente con Andrea. Este videoclip ha sido un enorme reto para sacar adelante, pero al mismo tiempo se sintió tan fácil, y creo yo es por la relación que tenemos”, dijo Sebastiánn Stimman para La República.



Bastian descarta romance con Andrea Luna



El intérprete de ‘Antinatural’ asegura que el momento en que realmente conoció a Andrea Luna fue en la obra 'La habitación azul'. “En el afiche estábamos completamente desnudos, eso fue como decir: ‘Háganse mejores amigos de una’. Era una obra que trataba temas bastante personales, prácticamente nos obligamos a hacer terapia juntos y conocí mucho de la Andrea que no se muestra normalmente ante cámaras; y viceversa. Eso fue lo más bonito porque empezó una relación que nos ha llevado a hacer un montón de cosas juntos: teatro, cine, televisión, música y una amistad bastante fuerte”.

Sebastián Stimman asegura que valora su amistad con Andrea Luna. Foto: Fiorella Bazán/La República

Por otro lado, el artista de 35 años descartó que tenga un vínculo sentimental con Andrea. “Lo que importa es que nos queremos. No siempre busquen una pareja, busquen más a una persona que realmente va a estar para ustedes toda la vida. Es más fácil que una pareja se quiebre y pierdas a esa persona, a que coseches una amistad que va a estar contigo y a tu lado toda una vida. Entonces, mil veces, voy a preferir a Andrea como la relación que tenemos porque sé que va a estar ahí hasta que me vaya de este mundo; a tratar de hacer algo que de repente no funcione y se quiebra absolutamente todo”, añadió para La República.

Sebastián Stimman protagoniza ‘Bajo tierra’



‘Bajo Tierra’ es una historia donde el amor, la pérdida y el deseo se enfrentan a lo inevitable. La obra de teatro se estrenará el próximo sábado 2 de noviembre en el Teatro Barranco (Av. Miguel Grau 701), a partir de las 8:00 p.m. Ambientada en un mundo devastado por un virus que convierte el contacto físico en una sentencia de muerte, la obra explora las emociones más humanas en su forma más cruda: el duelo, el miedo y un deseo que ahora es prohibido.

La narrativa de ‘Bajo Tierra’ lleva al público a un viaje a través de la devastación emocional y física de un mundo donde el deseo y las relaciones sexuales son un crimen y la única manera de sobrevivir es mantener una distancia que desgarra el alma.



Dirigida por Francisco Cabrera, la obra cuenta con las actuaciones de Alessa Wichtel y Sebastián Stimman, quien también se encargó de la adaptación. Las entradas pueden adquirirse en Atrapalo.pe o directamente en la boletería del teatro.



Sinopsis de ‘Bajo tierra’



En un mundo donde el contacto es letal, Lu carga con un peso insoportable: está infectado. Su miedo a la muerte se mezcla con el terror de contagiar a Sky, el amor de su vida. Mientras la desesperación y la ira lo consumen, lucha contra el anhelo imposible de una conexión humana.