Maro es una talentosa artista portuguesa que, con su extraordinaria voz y excelente dominio con la guitarra, es capaz de conmover profundamente a su audiencia. Esta multinstrumentista, compositora y productora de Lisboa, graduada del Berklee College of Music en Boston, se ha convertido en una de las cantautoras más destacadas de la actualidad.

Para alegría de sus fanáticos peruanos, la joven de 29 años llegará a nuestro país para ofrecer un concierto íntimo. "Con la música estoy llegando a muchas ciudades bonitas por el mundo, que nunca imaginaba que iba a tocar, entre ellas Lima. Me hace mucha ilusión", dice, para La República, la artista que soñaba con ser veterinaria.

Maro abre su corazón



En esta entrevista, Maro cuenta que, a sus 19 años, se dio cuenta de que quería cantar sus propios temas y brillar sobre los escenarios. “Fue como una epifanía. Lo que siento por la música es tan fuerte que no pasa con otras cosas. Fue en ese momento que cambié todas mis decisiones para este momento. Qué suerte que tengo el haber descubierto lo que me gusta hacer, pase lo que pase, aunque un poco tarde”.

Maro, quien tiene la capacidad de conectar con personas de diferentes generaciones, culturas, idiomas y lugares; asegura que le hubiese gustado lanzar su carrera musical a los 10 años. De esa manera, no habría perdido tiempo estudiando cosas que no le llenaban. “Podría haberme enfocado más en la música, pero las cosas pasan por algo. Tengo amigos que, a los 14 años, ya estaban grabando y sabían qué querían hacer. Fui a estudiar (a Berklee) con 20 años y a los 24 me inicié profesionalmente”, añade.

A pesar de que no inició su carrera desde jovencita, Maro es consciente que la vida ha sido buena con ella porque, a sus 29 años, ya ha gozado del éxito y del reconocimiento internacional por su música, cargada de emociones. “Nunca lo pensé. Trabajé un montón para hacer lo que me gusta y para ver qué pasa. Soy de ir día por día”, expresa.

¿Cuál es su trayectoria de Maro?



La carrera musical de Maro despegó oficialmente en 2018 con el lanzamiento de una serie de cinco álbumes y un EP, lo que llamó la atención del músico inglés Jacob Collier, quien la invitó a unirse a su ‘Djesse World Tour’ como parte de su banda.



En 2020, en plena pandemia, Maro lanzó ‘¡Itsame, Maro!’, un proyecto dedicado a fomentar la colaboración a distancia. Esta serie, con más de 100 capítulos, contó con la participación de artistas como Eric Clapton, Lennon Stella, The Paper Kites, Pablo Alborán, Lizzy McAlpine, Madison Cunningham, AnaVitória, Maria Gadú, Mayra Andrade, Rui Veloso, entre otros. Un año después, lanzó ‘Pirilampo’, un EP en colaboración con Nasaya, que marcó el inicio de sus frecuentes colaboraciones.

En 2022, Maro ganó la 56ª edición del Festival da Canção, lo que la llevó a representar a Portugal en Eurovisión con la canción ‘Saudade, saudade’. En la competencia, alcanzó la cuarta posición en la semifinal y terminó en noveno lugar en la gran final, logrando una de las mejores posiciones históricas para su país. Ese mismo año, lanzó su álbum ‘Can you see me?’, influenciado por géneros como el pop, trap y folk. Del álbum se desprende el sencillo ‘We’ve been loving in silence’, el cual fue elogiado por Billie Eilish y Finneas, quienes lo describieron como una canción que "destruye el alma" y fue la "banda sonora" de sus vidas en momentos difíciles.



Tras hacer una pausa a su carrera, MARO volvió a la escena musical con un sonido más acústico en su álbum más reciente, ‘Hortelã’, grabado junto a los guitarristas españoles Pau Figueres y Darío Barroso. Al anunciar el lanzamiento, la artista comentó: "Me tomé un tiempo para descifrar algunas cosas (como saben) y sentí la necesidad de cerrar este capítulo para crear maneras de abrir uno nuevo".

Algunas de las canciones de este disco formaron parte de su actuación en Tiny Desk. Entre ellas, ‘Há-de sarar’, que lleva al oyente en un viaje de desamor acompañado por armoniosas guitarras, y ‘Just wanna forget you’, que relata la historia de un amor no correspondido, con la que muchos pueden sentirse identificados.



Maro se reunirá con sus fans en Perú



Maro, la sensación portuguesa que encantó a Europa, llega a nuestro país como parte de la gira ‘Maro The Trio Tour 2024’, con la que recorrerá más de 60 ciudades en Europa y América Latina, con Lima como una parada destacada. El público peruano tendrá la oportunidad de verla en un formato íntimo y exclusivo, junto a su trío musical, este viernes 18 de octubre en el centro de convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco).



Mabela Martínez, productora de Sonidos del Mundo, comparte que decidió traer a la estrella portuguesa a Lima tras una recomendación de Jorge Drexler. “Era verano, viajaba hacia el sur y empecé a escuchar a MARO. Fue inmediato. Entré en trance con su voz y sus canciones en inglés y portugués. Escuchar a MARO es recibir una voz que envuelve tu alma”, comenta la realizadora de eventos. Las entradas están a la venta en Teleticket, con descuento del 20%.

Entradas para el concierto de Maro en Lima. Foto: Teleticket