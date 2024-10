El último lunes 14 de octubre, hubo varias novedades en el ‘Cantando 2024’. Además del regreso de Flor Peña a la conducción del programa, tras ser reemplazada por Fernando Dente; se dio a conocer la sentencia de Mimi Alvarado, quien la semana pasada arremetió contra Milett Figueroa por ponerle cero de puntaje.



Milett Figueroa respondió a Mimi Alvarado



Flor Peña se mostró sorprendida por el conflicto entre Milett Figueroa y Mimi, prima de Marcelo Tinelli. La conductora interrogó a la peruana, quien desestimó las críticas de Alvarado, afirmando que sus quejas no tienen fundamento y sugiriendo que debería buscar terapia.



En el programa LAM, Mimi recordó un conflicto previo con la peruana en Punta del Este que la afectó emocionalmente. Ante ello, Milett restó importancia al conflicto, asegurando que disfrutó su verano y que no entiende el enojo de la dominicana.

Milett Figueroa negó que haya arruinado el verano de Mimi Alvarado. Foto: captura/América TV

“No sé, yo solo la puntué y de ahí se descolocaron las cosas. ¿Ya viene mal del verano? Yo no sé de dónde lo trae realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso, la pasé genial. Así que no sé de dónde tanta imaginación. ¿Por qué tan enojada está ella? No sé, qué lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea”, respondió Milett Figueroa a Flor Peña.



Flor Peña mencionó que consultará con Mimi sobre el tema, mientras Milett tomó la situación con calma, sonriendo y mostrando indiferencia hacia el conflicto con la prima de Tinelli, quien terminó en sentencia en el 'Cantando 2024'.



¿Qué pasó entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado?



El conflicto comenzó cuando Mimi Alvarado interpretó una canción de Shakira en el programa, recibiendo una calificación de cero de parte de Milett Figueroa, lo que provocó la reacción airada de Mimi, quien respondió con críticas hacia Milett.



“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de Milett Figueroa, antes de calificarla con un cero. “No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez”, añadió la peruana.

En lugar de aceptar la crítica, Mimi recordó una actuación de Milett en Miss Supertalent 2016, en la que tuvo problemas de afinación, y cuestionó su papel como jurado. La dominicana cuestionó la autoridad de Figueroa para emitir críticas, aludiendo a la controversia de su presentación viral y sugiriendo que su rol de jurado no le da derecho a menospreciarla.

“Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos vivido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico”, sostuvo Mimi, para luego cuestionar el rol de Milett en el ‘Cantando 2024’. “Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo... Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo”, agregó.

Por su parte, Milett respondió recordando que Mimi la había criticado anteriormente, invitándola a aceptar las críticas y a relajarse, sugiriéndole incluso tomar un té de tilo para calmarse.

Milett Figueroa sorprende al cantar a capela en 'Cantando 2024'



En la reciente edición de Cantando 2024, Milett Figueroa sorprendió al cantar a capela, ganándose la ovación del público y del jurado. Además, aconsejó a una participante sobre la importancia de dominar el escenario en su interpretación.

Tras cantar un fragmento, Fernando Dente, el nuevo conductor, la alentó a continuar, sugiriéndole que debería protagonizar un musical. Entre risas, Milett le pidió a Dente que la contratara, mostrando su entusiasmo por la idea.