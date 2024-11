El actor peruano Santiago Suárez ha sido denunciado por presunta violencia sexual contra una joven estadounidense de 24 años, según reportes emitidos por el programa de televisión 'Magaly TV, la firme'. La acusación ha causado gran revuelo en la opinión pública y en redes sociales. La mujer, quien estaba en Perú como parte de los Cuerpos de Paz, asegura que Suárez la agredió en su domicilio en Miraflores.

Ante esta grave acusación, Santiago fue interceptado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme', el conocido programa de Magaly Medina. Aunque Suárez evitó dar declaraciones detalladas, su actitud y respuestas ante la prensa han sido objeto de escrutinio y han generado diversas reacciones entre el público, más aún, con la drástica decisión que ha tomado el también conductor de TV Perú.

Santiago Suárez toma drástica decisión tras ser denunciado por abuso sexual

En medio de todas las acusaciones en su contra, el actor peruano Santiago Suárez decidió tomar una fuerte medida en sus redes sociales. El exparticipante de 'Esto es guerra' decidió limitar los comentarios en sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Esto también se da a raíz de las críticas que empezó a recibir la expareja de Raysa Ortiz.

"Ya fuiste", "si es verdad lo que dicen, que te caiga todo el peso de la ley", "que decepción", "no espere esto de ti", "deberías pronunciarte por lo que te están acusando", "¿qué pasó? parecías un chico correcto", son algunos de los comentarios en el Instagram de Santiago Suárez.

Santiago Suárez fue denunciado por abuso sexual por joven estadounidense

El caso salió a la luz el 10 de octubre, cuando el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme' difundió el testimonio de la denunciante. Según los informes, la mujer habría conocido a Santiago Suárez, expareja de Raysa Ortiz, en un evento social antes de dirigirse con él a su residencia en Miraflores, donde, según su relato, el actor la habría agredido sexualmente.

La joven, quien participaba en una misión del programa internacional Cuerpos de Paz, presentó su denuncia formal ante las autoridades locales, hecho que generó inmediata repercusión mediática. Magaly Medina, conductora del programa que reveló la noticia, ha compartido detalles sobre el caso, incluyendo segmentos de la denuncia policial y declaraciones de la víctima. Este programa, conocido por abordar temas de alto impacto en el espectáculo, ha puesto a Suárez en el centro de la polémica.

¿Cómo reaccionó Santiago Suárez ante la denuncia por abuso sexual en su contra?

Cuando fue abordado por la prensa para dar su versión, Santiago Suárez evitó responder preguntas concretas. Con un semblante serio, el actor se limitó a mencionar su vínculo laboral con América Televisión, señalando que no podía dar declaraciones debido a restricciones contractuales. “Estoy con América Televisión, no puedo hablar... no tengo nada que decir”, expresó Suárez, quien fue rápidamente escoltado por seguridad para retirarse del lugar donde se encontraba.

Esta reacción ha suscitado opiniones encontradas entre sus seguidores y la audiencia en general. Mientras algunos lamentan la falta de explicaciones, otros consideran que, dada la seriedad de la acusación, Suárez debería haber respondido con más claridad. El programa de Magaly Medina presentó este segmento como parte de su emisión, recalcando la ausencia de una defensa directa por parte del actor. Hasta el momento, ni Suárez ni sus representantes han emitido un comunicado oficial adicional sobre la situación.

¿Quién es Santiago Suárez?

Santiago Suárez es un reconocido actor peruano que ha construido una destacada carrera en la televisión, el cine y el teatro. Nacido en Lima, Suárez inició su carrera en comerciales televisivos y rápidamente incursionó en el teatro, participando en la producción de la obra musical ‘Peter Pan’ en 2012. Su gran oportunidad llegó en 2013 cuando fue elegido para interpretar a Carlos Alcántara en la película ‘Asu Mare’, uno de los films más taquilleros del cine peruano.

A partir de allí, su carrera despegó y fue consolidándose en el medio artístico. En 2017, se unió al elenco de la exitosa serie 'De vuelta al barrio', donde interpretó el papel de Beto Ganoza durante cuatro años. Además, Suárez ha participado en diversas producciones cinematográficas como ‘Recontraloca’ (2019) y ‘Sí, mi amor’ (2020), así como en programas de televisión de alto perfil, incluido 'El gran show' en 2022, donde fue finalista.

Santiago Suárez participó de 'El gran chef famosos'.

Recientemente, Suárez ha estado involucrado en proyectos como la telenovela 'Perdóname' y el reality show 'El gran chef famosos', manteniéndose activo en la escena artística peruana. No obstante, la denuncia actual podría afectar su carrera, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos y de su resolución legal.