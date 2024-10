El conductor de televisión Rodrigo González se encuentra en el centro de la controversia luego de haber lanzado duras críticas contra los reporteros de Magaly Medina, conocidos popularmente como los 'Urracos'. En un intercambio de palabras subidas de tono, González tildó de "chupa medias" a los periodistas Gianfranco Pérez y John Tirado, señalando que defienden a su jefa pese a las "humillaciones" que, según él, reciben en vivo.

Las redes sociales se encendieron con comentarios en contra de González, quienes cuestionaron su actitud y su constante referencia al programa de Magaly Medina. Ante esta situación, el popular conductor decidió tomar una medida drástica que sorprendió a sus seguidores y generó aún más revuelo. ¿Qué llevó a Rodrigo González a reaccionar de esta forma? A continuación, te contamos todos los detalles de esta polémica que ha acaparado la atención de sus seguidores y detractores.

Rodrigo González recibe ola de críticas en redes sociales

Rodrigo González, también conocido como 'Peluchín', se enfrentó a la opinión pública tras arremeter contra los reporteros de Magaly Medina. La disputa comenzó cuando los 'Urracos' defendieron a su jefa durante una transmisión en vivo, luego de que González mencionara nuevamente a Medina en su programa 'Amor y Fuego'. En un tono irónico, el conductor aseguró que Pérez y Tirado "nunca sentirán el cariño de los televidentes" y los calificó como “chupa medias”. Según sus declaraciones, ambos periodistas buscan la aprobación de Magaly Medina, a pesar de las supuestas "humillaciones" que enfrentan.

Los seguidores de Rodrigo González no tardaron en reaccionar, y muchos le recordaron que él también formó parte del equipo de Magaly Medina en el pasado. Usuarios de redes sociales, especialmente en X (anteriormente conocido como Twitter), expresaron su descontento con frases como: "Te pones intenso hablando de tu examiga" y "Parece que ya te olvidaste de cuando trabajabas para Magaly". Algunos comentarios también resaltaron el hecho de que, en su opinión, González está recurriendo constantemente a la crítica hacia Magaly Medina como estrategia para mantener la atención de su audiencia, en un momento en que su programa no logra alcanzar los niveles de audiencia esperados.

Otros usuarios compararon el nivel de compromiso y preparación que, según ellos, Magaly Medina muestra en su programa en contraste con el de Rodrigo González. "La esposa de Alfredo Zambrano sí se prepara para cada nota que presenta", afirmó un seguidor, haciendo referencia a la dedicación que la conductora peruana pone en su programa de espectáculos. "No debería afectarte una descripción", le escribió un usuario.

Usuarios en redes critican a Rodrigo González.

Rodrigo González tomó radical decisión tras críticas

Tras la avalancha de críticas en redes sociales, Rodrigo González decidió tomar una medida drástica: bloqueó a varios usuarios que emitieron comentarios negativos sobre su postura. Este acto de censura fue confirmado por seguidores de la página de espectáculos Instarándula, quienes enviaron capturas de pantalla al periodista Samuel Suárez, mostrando cómo el conductor de 'Amor y Fuego' los había bloqueado de su cuenta.

La decisión de González de bloquear a sus detractores generó aún más controversia, y muchos lo acusaron de no saber manejar las críticas. "Parece que no soporta opiniones contrarias a las suyas", afirmó un usuario en Instagram. Mientras que otros opinaron que el conductor se muestra "incapaz de aceptar cuando el público no está de su lado".

Instarándula comparte capturas.

Además, la reacción de González ha sido interpretada como una táctica para silenciar a aquellos que no comparten su punto de vista. Un usuario de X compartió su experiencia tras ser bloqueado por el conductor: "Mi comentario no tuvo faltas de respeto, simplemente dije que su actitud estaba perjudicando su imagen. Ahora me doy cuenta de que no le interesa escuchar a su audiencia".