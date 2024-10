La exmodelo Valeria Piazza fue invitada como conductora en el programa ‘América Hoy’, acompañando a Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila ‘Giselo’. Durante el segmento en el que discutían diversos temas, surgió el caso de Jesús Alzamora y María Paz Gonzales Vigil, quien lo habría perdonado tras una infidelidad con una joven en Colombia en 2023.

Cuando Janet Barboza, conocida como la ‘retoquitos’, lanzaba duras críticas hacia la esposa de Alzamora, Valeria Piazza, visiblemente incómoda, no soportó que se hablara negativamente de su mejor amiga. La molestia de la ex Miss Perú Universo 2016 fue tan evidente que estuvo a punto de abandonar el set en pleno programa en vivo, pero en su lugar, decidió dejar hablando sola a Barboza. Esta acción provocó una fuerte reacción de la conductora, quien no dudó en arremeter contra Piazza.

Janet Barboza y Valeria Piazza tuvieron fuerte confrontación

Janet Barboza estaba lanzando duras críticas hacia María Paz Gonzales Vigil y Jesús Alzamora, lo que incomodó visiblemente a Valeria Piazza, quien estaba a su lado. “Jesús Alzamora y María Paz Gonzales nos vendían un matrimonio feliz, fidelidad, lealtad, hasta que apareció un video de él con una joven en Colombia en situaciones muy...”, comentaba Barboza, cuando los televidentes quedaron en shock al ver que la exreina de belleza salió de la toma, dejando a la ‘rulitos’ hablando sola, lo que desató su furia.

Valeria Piazza se mostró incomoda tras los comentarios de Janet Barboza a su mejor amiga'. Foto: América TV.

¿Cuál fue la respuesta de Janet Barboza a Valeria Piazza?

Al darse cuenta de que la dejaron hablando sola en pleno programa en vivo, Janet Barboza decidió confrontar a Valeria Piazza: “Valeria, ven por favor, hay que ser profesional y apechugar. Sé que es tu mejor amiga, pero tenemos que dar la cara”, le dijo la exesposa de Nilver Huarac a Piazza, quien fue detenida por ‘Giselo’. “Que se quede hablando sola”, refutó la exmodelo, aunque tras el pedido de los conductores, regresó al lado de Janet.

Sin embargo, la ‘rulitos’ no quedó conforme con lo ocurrido y le lanzó una provocadora frase: “Dime lo que presumes y te diré lo que careces”, mientras Piazza respondió con una tímida sonrisa.

Janet Barboza le recrimina a Valeria Piazza por haberse ido mientras ella opinaba. Foto: América TV.

¿Quién es Valeria Piazza?

Valeria Piazza, reconocida modelo y Miss Perú 2016, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas de la televisión nacional. Además de su carrera, enfermedad (neumonía) y su boda con Pierre Cateriano, Piazza ha compartido detalles poco conocidos de su vida, como su ascendencia extranjera.

En una entrevista, reveló que es descendiente de un bisabuelo genovés que fue científico y contribuyó a la creación de la Reserva Natural de Paracas, lo que la hace sentirse orgullosa de sus raíces tanto peruanas como italianas. "Mi abuelo de parte papá es de Huamachuco y, bueno, mi bisabuelo nació en Italia por la parte Piazza y se mudaron a Huamachuco cuando mi abuelo nació”, señaló la exreina de belleza de 35 años.