El 1 de octubre, durante la emisión de 'América hoy', Jean Paul Santa María protagonizó un momento que dejó sorprendidos a todos sus compañeros de programa. En medio de una conversación sobre un reciente encuentro de Christian Cueva y Pamela Franco en Cusco, el cantante hizo un comentario que rápidamente generó reacciones en el set y en las redes sociales.

Mientras hablaba de destinos turísticos peruanos, Jean Paul cometió un error que provocó carcajadas, pero también desconcierto entre los demás conductores del programa. La situación fue tan inesperada que tanto Janet Barboza como Ethel Pozo intervinieron para corregirlo, generando uno de los momentos más comentados del día.

Jean Paul Santa María confunde Machu Picchu con el lago Titicaca

El cantante confundió dos de los destinos turísticos más emblemáticos del Perú. Al referirse a la visita de Christian Cueva y Pamela Franco a Machu Picchu, Jean Paul Santa María dijo: “Han hecho un recorrido como Manco Capac y Mama Ocllo desde Machu Picchu, ay perdón, es al revés”. Este error, en el que mezcló Machu Picchu con el lago Titicaca, generó risas entre sus compañeros, especialmente Janet Barboza, quien respondió: “¡Qué hablas, Jean Paul!”.

A pesar del tono distendido del programa, el error no pasó desapercibido. Ethel Pozo intentó cambiar el tema rápidamente, comentando en tono de broma: “Traductor, no tiene nada que ver”, lo que sumó más humor al momento. En otro momento del programa, Jean Paul fue protagonista de otra situación polémica cuando intentó interrumpir una conversación de Janet Barboza, lo que generó una respuesta directa de la conductora. "Papá Armando, no sirve, es un payaso", comentó Janet entre risas, haciendo referencia a su frustración con las interrupciones constantes de su compañero.

Jean Paul Santa María revela que futbolistas le escriben a su esposa Romina Gachoy

El 17 de septiembre, Jean Paul Santa María también hizo otra revelación que sorprendió a los conductores de 'América hoy'. Durante la transmisión de ese día, el cantante confesó que varios futbolistas, tanto peruanos como extranjeros, le envían mensajes a su esposa, Romina Gachoy, a través de redes sociales. A pesar de que los deportistas saben que Romina está en una relación, los mensajes siguen llegando.

"A mí me ha hecho acordar un poco lo que le pasa a mi esposa, le vienen escribiendo futbolistas. Lo importante es que ella me cuenta", comentó Jean Paul. Además, para añadir un toque humorístico, agregó que algunos de esos futbolistas son "nacionales, internacionales e intergalácticos", provocando risas e intriga entre sus compañeros de set.

