La reconocida súperestrella de la música colombiana, Shakira, ha emocionado a sus miles de seguidores al anunciar su regreso a Perú con su esperado tour mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour’, que incluye a países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina y México. Este tour será especial para los miles de seguidores peruanos de Shakira, ya que marcará su regreso a los escenarios después de casi 14 años, e incluirá sus más grandes éxitos y su nuevo álbum que fue lanzado en marzo de 2024.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shakira en Perú?

Shakira, quien recientemente lanzó su hit ‘Soltera’, anunció su regreso al Perú con su tour mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que se llevará a cabo el domingo 16 de febrero de 2025, en el Estadio Nacional de Lima. “Mi gente, ¡nos vemos pronto! Para tener el primer acceso a las entradas, regístrate en Shakira.com #LMYNLWorldTour”, fue el mensaje que la estrella colombiana compartió en sus redes sociales para confirmar su gira latinoamericana.

Shakira confirma su gira por Latinoamérica. Foto: Facebook/Shakira

“Después de 14 años en Perú, volveré a verte, sí o sí”, “No puedo estar más feliz de tu llegada, te sigo desde tu primer álbum y gracias a una prima mía que escuchaba tu música”, “Acompañaste mi niñez y ahora quiero verte en concierto, qué dicha escuchar de nuevo a mi niña interior” y “La amo desde que tengo memoria me encanta tu música, me llena siempre de buena energía, incluso de pequeña tuve varios de tus CD, sería un sueño para mí verte en vivo, pero mi capacidad económica no me da”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en Facebook.

Entradas para Shakira en Perú 2025 por Teleticket: preventa

Shakira, la icónica cantante colombiana, anunció su regreso al Perú con su tour mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, el 16 de febrero de 2025, en el Estadio Nacional. Las entradas estarán disponibles en Teleticket desde el miércoles 9 y jueves 10 de octubre a las 10 a. m., con un descuento del 15% usando tarjetas Interbank.

Durante este espectáculo, Shakira promete deleitar a sus fans con un repaso de todos sus éxitos que la han posicionado como una de las figuras más destacadas de la música latina a nivel mundial.

Shakira feliz por su regreso a Latinoamérica. Foto: Instagram

Los fans de la cantante colombiana también tendrán la oportunidad de disfrutar de su más reciente trabajo musical, el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, lanzado en marzo y que rápidamente se convirtió en el álbum más escuchado del 2024 en sus primeras 24 horas de estreno.

¿Cuáles son los precios de entradas para ver a Shakira en Perú?

Masterlive, empresa organizadora del evento, anunció la información completa con los precios reales de las entradas para el concierto de 'La Loba', que promete ser uno de los más icónicos de toda su carrera, ya que contará con un espectacular show de luces, sonido y escenarios de última generación. Conoce cuáles son los precios de las entradas para el show de Shakira en Perú:

Campo A (izquierdo y derecho): S/690 nuevos soles

Campo B: S/480 nuevos soles

Occidente 1 numerado: S/591 nuevos soles

Occidente 2 numerado: S/480 nuevos soles

Oriente 1 numerado: S/591 nuevos soles

Oriente 2 numerado: S/480 nuevos soles

Tribuna Norte: S/165 nuevos soles

Precio de las entradas para el concierto de Shakira en Perú 2025. Foto: Masterlive

Así fue el último concierto de Shakira en Lima

Es importante destacar que la última visita de Shakira a Perú fue en marzo de 2011, como parte de su gira ‘Sale El Sol World Tour’. Desde entonces, han pasado casi 14 años desde que los fans peruanos pudieron disfrutar de un vibrante espectáculo de esta talentosa artista, reconocida como una de las mejores voces a nivel mundial.

Como se recuerda, Shakira participó en The Pop Festival, concierto que se realizó en el Estadio de San Marcos el 25 de marzo del 2011. Para aquel evento, se delimitaron 8 zonas y los precios de los boletos oscilaron entre los 60 soles en la Tribuna Norte y los 1.500 soles en Platinum Plus. En aquella ocasión, el descuento fue del 25 % para los clientes BBVA.



Platinum Plus: S/. 1.500 (S/.1.200 con descuento)

Platinum: S/. 800 (S/.640 con descuento)

Palco: S/. 800 (S/.640 con descuento)

VIP: S/. 300 (S/.240 con descuento)

Tribuna Occidente: 200 (S/.160 con descuento)

Tribuna Oriente: 200 (S/.160 con descuento)

Preferencial: S/. 120 (S/.96 con descuento)

Norte: S/. 60 (S/.48 con descuento)

Resumen: Shakira vuelve a Lima