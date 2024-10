'Harry Potter y la piedra filosofal' marcó el inicio de una de las sagas cinematográficas más queridas de todos los tiempos. Más de 2 décadas después, David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery, anunció deseo de colaborar nuevamente con J.K. Rowling para desarrollar nuevas entregas, ya sea en forma de películas o series para la plataforma de streaming Max.

"Las películas de DC y las de Harry Potter han proporcionado gran parte de los beneficios de Warner Bros. Motion Pictures en los últimos 25 años. Así que centrarnos en la franquicia es una de las grandes ventajas que tenemos”, comentó David Zaslav, a finales de 2022.

El anuncio de una serie basada en el universo de Harry Potter ha provocado una ola de entusiasmo tanto entre los fanáticos de la franquicia mágica como en la industria del entretenimiento, ya que se trata del regreso a un mundo que ha dejado una huella indeleble en la literatura y el cine.

¿Cuándo se estrenará la serie de 'Harry Potter'?

Los seguidores de la saga esperan con ansias el estreno de la serie en Max, programado para mediados del año 2026. Cabe resaltar que iniciará sus grabaciones en abril de 2025 y, si no hay retrasos, no deberían haber cambios al respecto. Este nuevo proyecto promete mantener la calidad y el rigor que hicieron famosas las adaptaciones cinematográficas anteriores.

¿De qué tratará la serie 'Harry Potter'?

Aunque los detalles específicos sobre la trama aún se mantienen en secreto, se espera que la serie ofrezca una reimaginación profunda del universo creado por J.K. Rowling, con cada temporada enfocándose en uno de los siete libros. Esta estructura permitirá un desarrollo más exhaustivo de la rica complejidad de la historia y sus personajes, ofreciendo a los espectadores una experiencia más rica y detallada.

¿Quiénes serán los protagonistas de la serie 'Harry Potter' en Max?

El programa se dedicará a contar la historia de Harry, Hermione, Ron y el resto de personajes que estudian en Hogwarts, con una fidelidad nunca antes vista. Reemplazar a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no será difícil, pero la producción es consciente de este desafío.



El casting, que se llevará a cabo en el Reino Unido e Irlanda, ha sido diseñado para ser inclusivo, permitiendo que todos los aspirantes, sin importar su etnia, discapacidad, identidad de género u orientación sexual, tengan la oportunidad de mostrar su talento. Este enfoque refleja un compromiso con la diversidad y una intención de ofrecer representación en la serie.

Harry Potter y su nuevo serie programada: ¿Cuándo se estrena? Foto: Max

¿J. K. Rowling estará a cargo de la serie?

J.K. Rowling jugará un papel crucial en la producción, colaborando con Francesca Gardiner, reconocida por su trabajo en la exitosa serie 'Succession', quien asumirá el rol de showrunner y productora ejecutiva. Gardiner ha sido elogiada por su capacidad para contar historias complejas y desarrollar personajes memorables, lo que la convierte en la opción ideal para llevar el mundo de Harry Potter a la televisión.

También se unirá al equipo Mark Mylod, conocido por su trabajo en producciones de gran renombre como Game of Thrones y The Last of Us, quien será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios, garantizando así una calidad cinematográfica que emocionará tanto a los seguidores de los libros como a los de las películas.