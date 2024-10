Andrés Hurtado, también conocido como Chibolín, enfrenta serias acusaciones de corrupción, específicamente por presunto tráfico de influencias, cohecho activo (soborno) y lavado de activos. Las investigaciones sugieren que habría actuado como intermediario en un caso relacionado con la devolución de 100 kilos de oro incautados, y se alega que habría recibido un soborno de un millón de dólares. A pesar de las acusaciones, Hurtado ha negado enérgicamente cualquier participación en actos ilícitos.

Además, su programa televisivo 'Sábado con Andrés' ha sido suspendido por Panamericana Televisión debido a la controversia. Aunque Hurtado asegura que su salida es temporal, la cadena confirmó que fue una medida impuesta por las investigaciones en curso. Durante esta situación, Hurtado también desactivó los comentarios en sus redes sociales, probablemente en respuesta a las críticas y presión pública​. Recientemente, el animador decidió hablar durante su audiencia para dar su versión de los hechos.

El expresentador de 'Sábados con Andrés', Andrés Hurtado, se presentó ante la audiencia en la que se discutía el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra, tras ser acusado por tráfico de influencias.

Durante su intervención, el popular animador solicitó la oportunidad de continuar el proceso en libertad, señaló que esta es la primera vez que enfrenta una situación de tal magnitud en sus 33 años de carrera artística. “En 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza”, acotó.

En su declaración, Hurtado destacó su labor social y afirmó que, a lo largo de los 10 años de su programa, nunca se ha hecho distinción de jerarquías o razas para brindar apoyo. “En 10 años de ‘Sábado con Andrés’ nunca hemos visto jerarquías ni razas para ayudar a alguien, en 10 años hemos regalado, ayudado, miles muchísimas sillas de ruedas, operaciones en el extranjero en México grabadas y transmitidas, para muchos niños peruanos, me los llevé a México”

Asimismo, resaltó que ha podido brindar esta ayuda gracias a los canjes obtenidos por su programa y mencionó que, durante la pandemia, fue uno de los pocos espacios televisivos que destinó recursos propios para la compra de oxígeno.

“Siempre que he podido ayudar con mis canjes, con mis posibilidades hasta 3 y 4 años en el propio COVID de pandemia. Fui el único programa de televisión que puso los dineros, incluido hasta al señor Siucho que está grabado que pudo poner también unas monedas para poder ayudar a comprar el oxígeno”, manifestó.

Finalmente, Andrés Hurtado recordó su papel como organizador de la Teletón para el oxígeno durante la crisis sanitaria y pidió al juez que le permitiera afrontar un juicio en libertad, señaló que tiene una hija de 9 años que depende de él.

“Fui la única persona que hizo la Teletón para el oxígeno de este país, yo he trabajado durante 3 años y con esto termino. Me gustaría con el respeto que usted se merece, si afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de 9 años”, afirmó.

Andrés Hurtado reveló ingresos variables de su programa y tarifas de shows

El 25 de septiembre de 2024, el animador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, había sido interrogado por la Fiscalía sobre los cargos que enfrentaba. En su declaración, Hurtado manifestó que desconocía las acusaciones en su contra.

“Juro que no sé de qué me está hablando acerca de ese tema, señor fiscal. No sé quién es Jimmy Pflücker. Lo que me imputan es falso totalmente. Bajo juramento le digo que es falso", aseguró en ese momento.

A través de un informe de 'Punto final', se accedió al acta de declaración de Andrés Avelino Hurtado Grados, quien intentó explicar la procedencia de su dinero. En su declaración, Hurtado indicó que había sido conductor del programa 'Sábado con Andrés' durante 10 años y que realizaba presentaciones artísticas en todo el Perú.

“Soy conductor del programa ‘Sábado con Andrés’ desde hace 10 años y presentaciones artísticas en todo el Perú. Por el programa de ‘Sábado con Andrés’ es variable", relató.

En su momento, precisó que los ingresos del programa eran variables: "Pueden ser S/.100.00 soles mensuales, a veces s/.50.000 soles y otras veces un poco menos, depende de las campañas en las que los auspiciadores contratan con el programa”.

Respecto a sus presentaciones artísticas, el animador señaló que cobraba según la empresa que contratara sus servicios. “Podía llegar a cobrar S/25.000 por 40 minutos de show. Yo cobro un poco más por caracterización, que ya no hago. Pero, cuando me pagan bien, sí lo hago y por eso aproximadamente cobre $.10.000 dólares americanos, en provincia, ya que en Lima no hago esos eventos”, añadió.

