Christian Cueva y Pamela Franco en Machu Picchu: esta FOTO filtrada delató su cercanía

La presencia del futbolista Christian Cueva en Machu Picchu ha desatado una ola de especulaciones luego de que una fotografía lo mostrara en la estación de tren de Aguas Calientes, justo cuando la cantante Pamela Franco llegó a la zona para cumplir con compromisos laborales. Las redes sociales rápidamente se llenaron de teorías sobre un posible encuentro entre el seleccionado nacional y la cantante de cumbia, lo que ha encendido el interés del público y los medios de entretenimiento.

Aunque ni Cueva ni Franco han confirmado un encuentro, la coincidencia de su presencia en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Perú, junto con la filtración de imágenes que los ubican en la misma área, ha dado lugar a numerosos comentarios. La cantante, quien llegó al Cusco para ofrecer dos presentaciones en el marco del aniversario del distrito de Machu Picchu, no ha dado indicios de la presencia del futbolista en sus redes sociales, pero eso no ha detenido las especulaciones.

Pamela Franco confirma asistencia en aniversario de Machu Picchu

Pamela Franco arribó a Cusco el pasado fin de semana con un itinerario claro: participar en las festividades por el aniversario del distrito de Machu Picchu. Las celebraciones incluyeron dos presentaciones de la artista, programadas para el 30 de septiembre y el 1 de octubre, eventos que atrajeron a gran cantidad de pobladores y turistas. En su cuenta de Instagram, Franco compartió varios momentos de su llegada y de sus ensayos previos a los conciertos.

"Yo quiero saber ¿por qué en todos mis eventos el único que graba es el animador?", bromeó Franco en uno de sus videos compartidos en historias, mientras se preparaba para uno de sus shows en Machu Picchu. La cantante se mostró emocionada por poder formar parte de estas festividades locales, y sus publicaciones reflejaron la cercanía que tiene con su público. Sin embargo, en ningún momento mencionó la presencia de Christian Cueva en el lugar, lo que aumentó aún más el misterio sobre su posible encuentro.

Pamela Franco se promociona en redes sociales. Foto: Instagram

Christian Cueva es fotografiado en Machu Picchu

Mientras Pamela Franco cumplía con sus compromisos en Machu Picchu, Christian Cueva fue captado en las inmediaciones de la estación de tren de Aguas Calientes, uno de los principales accesos al sitio arqueológico. Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran al futbolista acompañado de un grupo de personas, lo que ha generado dudas sobre su verdadero motivo para estar en Cusco en esas fechas.

Aunque las fotografías no confirman directamente un encuentro con Franco, la coincidencia de tiempo y lugar ha alimentado los rumores de una posible relación o amistad entre ambos. Hasta el momento, ni Cueva ni Pamela han dado declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su visita a Machu Picchu o si efectivamente se reunieron. Lo que está claro es que la presencia del deportista en la zona ha sido suficiente para levantar todo tipo de teorías entre sus seguidores y los medios.

Samuel Suárez muestra evidencia a través de su portal Instarándula. Foto. Instagram

Christian Cueva no oculta su admiración por Pamela Franco en redes sociales

La conexión entre Christian Cueva y Pamela Franco no es completamente nueva para los seguidores de ambos. El futbolista ha mostrado su admiración por la cantante de manera pública en varias ocasiones, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su relación. Desde que Cueva comenzó a seguir a Franco en Instagram, no ha dejado de interactuar con sus publicaciones, dándole "likes" a casi todas sus fotos y videos. Esta interacción constante no ha pasado desapercibida para los fanáticos, quienes han notado el interés del deportista en las actividades de la artista.