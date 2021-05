Avelino Guillén confirma que integrará equipo técnico de Pedro Castillo

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció la mañana de este sábado que el exfiscal supremo Avelino Guillén era uno de los integrantes de su equipo técnico. Esta información ha sido confirmada por el mismo jurista en diálogo con este medio.

“ Confirmo que me he reunido personal con el candidato Pedro Castillo . Le he expresado mi respaldo a su candidatura presidencial porque considero que expresa el sentir de la gran mayoría de los peruanos que hace muchos años vienen siendo ignorados y postergados por la clase política peruana”, declaró Guillén a La República.

Para el exfiscal supremo, el maestro de escuela representa una posibilidad para “la mayoría de los peruanos que no sienten la presencia del Estado, que no reciben ningún servicio adecuado de salud, seguridad, educación y que merecen tener una representación en la actividad política”.

“En ese sentido, he conversado ampliamente con el candidato Castillo y le he ofrecido aportar algunas ideas en relación a los temas de justicia”, agregó.

También fue consultado sobre si formaría parte de su equipo técnico, a lo que el abogado contestó: “ Sí, me ha pedido que integre su equipo para aportar y me voy a integrar, no hay problema en ese sentido ”.

¿Quiénes más formarán parte del equipo de Castillo?

Pedro Castillo también ha anunciado que el excongresista Juan Pari Choquecota será el coordinador de economía, y tendría la ayuda del economista Kurt Burneo. “Hemos hablado y tenemos la palabra seria con el señor Burneo y va a estar formando parte de este equipo”, aseguró el maestro de escuela durante la entrevista que tuvo con Exitosa.

Además, el médico pediatra Hernando Cevallos Flores se encargará de coordinar los temas de salud, mientras que la economista Celeste Rosas Muñoz tendrá a su cargo los temas de producción y desarrollo. Castillo ha adelantado que está evaluando si presentar a todo su equipo este martes 18 de mayo o el miércoles 19.

