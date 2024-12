Las industrias económicas presentan significativos avances debido al desarrollo tecnológico, lo que permite renovar los modelos de negocio y alcanzar mejores resultados. Así lo señala el informe The Next Big Arenas of Competition, que identificó 18 industrias con el potencial de impulsar el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para las próximas décadas. Sus principales características son un aumento notable de sus ingresos y de su cuota de mercado.

Los sectores sobresalen debido a sus altas ganancias económicas, un elevado grado de inversión en investigación y desarrollo, así como contar con operaciones globalizadas. Además, el estudio resalta que cuatro industrias actuales tendrán un papel destacable para 2040. A continuación, te contamos cuáles son las denominadas "arenas del futuro", a las que se refiere el informe.

¿Cuáles son las industrias del presente que serán clave para el crecimiento del PBI mundial en 2040?

El informe señala que cuatro industrias han mostrado un notable crecimiento en los últimos años y se anticipa que esta dinámica se sostenga en el futuro. Estas son:

Comercio electrónico

Vehículos eléctricos

Servicios en la nube

Semiconductores

El e-commerce presenta un gran dinamismo por innovaciones como el comercio social y una mayor penetración en mercados emergentes. Asimismo, la electromovilidad gana terreno debido a la creciente demanda de alternativas sostenibles y a los avances en la tecnología de baterías, que permiten precios mucho más accesibles.

Por otro lado, los servicios en la nube continúan expandiéndose, ya que se benefician de la migración constante de empresas y de las crecientes necesidades computacionales derivadas de la inteligencia artificial. A su vez, se prevé un aumento en la demanda de semiconductores, gracias a las innovaciones en campos como la informática, la automoción y las comunicaciones inalámbricas.

El estudio agrega a la publicidad digital, el software, los servicios de IA y el streaming de video como industrias que derivan de otras pero que de todas maneras tienen el potencial de ser "arenas" independientes en el futuro.

¿Cuáles son las industrias emergentes del futuro?

Por otra parte, el informe alude a 11 industrias que presentan un desarrollo reciente en relación con las ya establecidas, aunque es importante señalar que algunas de las tecnologías que las respaldan pueden compartir similitudes con las utilizadas en sectores actuales.

Vehículos autónomos compartidos Exploración espacial comercial Ciberseguridad Baterías Videojuegos Robótica Biotecnología industrial y de consumo Construcción modular Centrales nucleares de fisión Movilidad aérea futura Medicamentos para la obesidad

¿Cuál será el papel del Perú durante el avance de estas industrias del futuro?

El Perú, así como la mayoría de los países de la región, tiene la oportunidad de capitalizar sus abundantes recursos naturales para integrarse a las nuevas tendencias de los mercados globales. De este modo, se destacan el sector de la minería y la agricultura, que ayudarán a industrias como la electromovilidad debido a que el litio es fundamental para la elaboración de las baterías de los vehículos.