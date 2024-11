Precios de exportación en Perú crecen 10% impulsados por el oro, zinc y café

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que los términos de intercambio —, indicador que compara los precios de los productos que un país exporta con los de los productos que importa — , crecieron 14% en septiembre de este año frente al mismo periodo de 2023.

Este avance estuvo favorecido por el incremento de los precios de exportación en 10,2% y la caída de los precios de importación en 3,3%.

El aumento de los precios de exportación se debieron principalmente por el alza del precio del oro en 34%, zinc en 25,7%, café en 32,7% y productos agropecuarios no tradicionales en 15,6%.

En la contraparte, la caída de los precios de importación responde principalmente a los menores precios de petróleo y derivados en -21,7%, y alimentos destinados como insumos en -9,7%.

Respecto a agosto de este año, los términos de intercambio aumentaron en 3,5%, debido al incremento de los precios de las exportaciones en 2,9%, por los mayores precios de cobre y gas. Mientras que los precios de las importaciones disminuyeron 0,6%.

En corto, Perú está vendiendo sus productos a precios más altos mientras compra bienes más baratos, lo cual mejora su balanza comercial y beneficia a la economía.

Recordemos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó hace unos días que las exportaciones peruanas entre enero y septiembre de 2024 alcanzaron los US$ 53.651 millones, un crecimiento del 14.6% en comparación con el mismo periodo del 2023. En dicho periodo, los productos peruanos llegaron a 174 mercados.

Oportunidad de APEC a las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas podrían registrar US$ 80,000 millones en unos cuantos años impulsadas por el dinamismo de la economía peruana y el buen desempeño de las relaciones comerciales con los países miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), proyectó la Asociación de Exportadores (ADEX).

"Si no hay impactos importantes que puedan afectar las proyecciones, por qué no pensar en superar los US$ 80,000 millones en exportaciones, sobre todo considerando que APEC concentra el 68% de las exportaciones peruanas", apuntó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-Adex, a Andina.