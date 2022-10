115.000 afiliados accederían a Bono de Reconocimiento

Entre 1992 y 2001 se aprobaron tres Bonos de Reconocimiento a aquellos afiliados que decidieron trasladarse desde la Oficina de Normalización Previsional (ONP) hacia alguna de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Con ello, se dispuso reconocerles parte de sus ahorros en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con un valor nominal máximo de S/60.000.

No obstante, aquellos miles de afiliados que decidieron hacer su traspaso posterior a esa fecha han perdido todos sus aportes realizados después del año 2001. Y aunque La República consultó con la SBS, ONP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas entidades del Gobierno indicaron que no tienen el cálculo de cuántas personas están en esta situación.

Congreso plantea nuevo Bono de Reconocimiento

Ante esa problemática, desde el Congreso hay tres proyectos de ley que buscan que se otorgue un nuevo Bono de Reconocimiento (BdR) a estos afiliados que perdieron sus fondos para su jubilación, y que, al traspasarse de la ONP a alguna AFP, tuvieron que ahorrar desde cero.

Para ello, una de las iniciativas legislativas propone dar un BdR a las personas que aportaron por lo menos 48 meses (4 años) a la ONP y que hicieron el traspaso a la AFP entre 2002 y 2021. En este caso plantean que el monto a reconocer sea del total de los aportes hasta el 2020.

Según un informe del MEF alcanzado a la Comisión de Economía, serían 115.189 afiliados los que cumplirían estos requisitos y podrían acceder al reconocimiento de sus aportes.

“Se ha considerado como público objetivo a las personas que se han trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y acrediten 48 meses de aporte en los últimos 20 años. Con base en ello, la población potencial que calificaría para el BdR 2020 se estima en 115.189 personas”, explicó en el documento.

Según el cálculo del MEF, a los afiliados que accederían a un nuevo Bono de Reconocimiento, el valor de la devolución sería de entre S/3.275 y S/15.985 (ver infografía).

Ejecutivo en contra

Por el lado del Ejecutivo, tanto el MEF como la ONP consideran que es inviable otorgar un nuevo BdR porque ello implicaría un costo fiscal. “Hemos hecho una proyección muy general, que calculamos en un valor presente de S/750 millones”, dijo Walter Borja, jefe de la ONP.

El MEF sustentó en el informe que el otorgamiento de los bonos de reconocimiento desde los años 90 hasta el 2001 se dio a consecuencia de la creación del SPP y en los primeros años de coexistencia con el SNP, dado que este nuevo régimen se encontraba en proceso de desarrollo y no estaba consolidado.

“Actualmente, el contexto es diferente, por lo que considerar que a los trabajadores afiliados al SNP que se traspasen en el futuro al SPP también se les deba asignar un BdR equivaldría a una devolución de aportes, medida que no resulta aplicable en un régimen previsional de reparto”, enfatizó.

Por su parte, desde la SBS manifestaron que un nuevo BdR permitiría un mayor ahorro y así mejora la tasa de reemplazo para la jubilación.

La necesidad de una reforma de pensiones

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, manifestó que sería interesante un nuevo Bono de Reconocimiento para los afiliados que hacen el traspaso; no obstante, indicó que es el MEF el que debe decidir con base en el impacto fiscal. En esa línea, consideró que “los esfuerzos deberían ir a una reforma integral. Con una reforma general, se deberían incorporar estos esquemas de BdR de ambos sistemas e implementar una solución”.

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional (TC) también exhortó al Poder Ejecutivo y Congreso a trabajar en una reforma integral del sistema de pensiones, tanto el público como privado.

Reacciones

Walter Borja, jefe de la ONP

“Hay un impacto fiscal y la posición sectorial es que no tiene viabilidad (...) No se pueden trasladar recursos previsionales a un Bono de Reconocimiento porque no existen cuentas individuales”.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra

“Un nuevo Bono de Reconocimiento tiene sentido, para que la gente pueda cambiarse de la ONP a la AFP y puedan validarle parte de sus aportes. Pero el problema fiscal es real; es el MEF el que tiene que decidir”.

