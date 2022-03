El precio de los combustibles se dispara en Perú debido a la guerra entre Rusia y Ucrania

Como se tenía previsto, Osinergmin presentó este lunes 7 de marzo los precios de referencia de los combustibles derivados del Petróleo en Perú con una notoria alza, debido a la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania, además del cerco económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que han degenerado en una profunda inestabilidad en el mercado energético internacional.

En el Perú, Osinergmin presenta cada lunes los precios de referencia de los combustibles, sobre la base de un promedio del precio internacional del petróleo en las últimas dos semanas (diez jornadas, de lunes a viernes). La actualización del pasado lunes 28 de febrero solo tomó en cuenta el día de la invasión, el jueves 24 de febrero, además del viernes 25.

Ahora, Osinergmin presenta los precios de referencia correspondientes a dos semanas completas de invasión de Rusia en Ucrania, y su consiguiente escalada internacional en el precio del petróleo. Cabe precisar que, esta semana, el crudo ha roto la barrera de los US$ 120 por barril (rondaba US$ 100 hace unos días, y antes de la pandemia no más de US$ 70), por lo que el próximo lunes 14 los precios de referencia deberían subir aún más.

De esta forma, el precio de referencia en Perú del Gasohol 97, que el lunes anterior bajó de S/ 10,73 a S/ 10,71, hoy se cotiza en S/ 11,42 por galón. Y solo es un botón de muestra. El Gasohol 95 pasó de S/ 10,54 a S/ 11,26; el Gasohol 90, de S/ S/ 10,28 a S/ 11,01; y el Gasohol 84, de S/ 9,80 a S/ 10,55.

En cuanto a los industriales, utlizados principalmente en calderas, hornos y quemadores, el Petróleo Industrial 6 evaluado por Osinergmin marcó los S/ 8,45 por galón, muy por encima a los S/ 8,07 de la semana pasada; mientras el Petróleo Industrial 500 hizo lo propio al pasar de S/ 8,05 a S/ 8,45.

El Diesel B5 0 - 2500 ppm, uno de los combustibles de mejor rendimiento del parque automotor, pasó de S/ 11,45 a S/ 12,56, mientras el Diesel B5 2500 - 5000 ppm subió levemente de S/ 10,27 a S/ 11,27. Finalmente, el precio referencial del gas licuado de petróleo (GLP) pasó de costar S/ 3,21 a S/ 3,45 por kilogramo.

Cabe precisar que el GLP y el Diésel B5 de uso vehicular son productos que se encuentran comprendidos dentro del alcance del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPEC).