Senasa pide a la Unión Europea reconsiderar restricciones al mango peruano

Tras conocerse la preocupación de los productores peruanos por las nueva imposiciones fitosanitarias para la exportación de mango a la Unión Europea, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), informó que ya ha solicitado a su par europeo revaluar sus medidas para el caso de los envíos peruanos.

El Senasa aclaró que las nuevas restricciones sanitarias de la autoridad comercial de la UE no sólo es para el mango peruano, sino para la mayoría de países que les exportan, entre ellos, de Brasil y el África, donde se habría encontrado evidencia de especies de mosca de la fruta que no existirían en occidente, "por lo que estarían preocupados de que se propague en Europa".

"Supuestamente han hecho un análisis de riesgo de estas crisis que está ingresando a Europa, provenientes de muchos países del mundo, y en base a esa información modificaron sus normas, no solo para el Perú, sino de varios países del mundo", explicó a La República el ingeniero Orlando Dolores, director de la Sub dirección de cuarentena vegetal del Senasa.

Las autoridades europeas estarían evitando cualquier posibilidad de ingreso de la especie, que vive en zonas tropicales, como Perú, por lo que habría exigido que las importaciones a su comunidad sólo se realicen de campos libres de dicha especie. Pedido que complica a los productores nacionales.

Ante ello, Senasa ya envío a la UE un informe técnico en el que se indica que en Perú existen programas de erradicación y control de la mosca de la fruta, y ha solicitado, a su vez, un estudio científico que avalen la hipótesis que plantea que la mosca de la fruta pueda afectar la producción europea.

"No hay motivos científicos para restringir las exportaciones, ya enviado mangos por mas de 30 años y los hemos enviado sin certificar, es decir, supuestamente con moscas de la fruta y Europa no puede venir a decir que ahora sí se podría establecer esta plaga en su país. Está científicamente comprobado que las moscas viven en zonas tropicales, no soportarían el clima europeo", recalcó.

Por último, anunció que tendrán una primera reunión técnica el 10 de junio con la autoridad sanitaria de Europa donde se solicitará que retrocedan de sus medidas restrictivas.

"En caso no lograrse un acuerdo, se tendrá que solicitar el apoyo con el Ministerio de Comercio Exterior y relaciones exteriores, pues con la Unión Europea tenemos un acuerdo comercial especial y se deben tomar en cuenta estas restricciones", aseveró.