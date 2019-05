Netflix tiembla ante la llegada de un nuevo servicio de streaming

El 12 de noviembre de este año, Netflix conocerá a un gran rival. La plataforma de streaming se convirtió en la favorita de muchos usuarios debido a la gran oferta de contenido. Desde películas clásicas hasta series originales, la compañía logró posicionarse como la mejor, pero esto podría cambiar.

Aunque Amazon Prime Video y Hulu no pudieron destronar a Netflix, un nuevo rival promete ofrecer más variedad de películas y series, ya que cuenta con muchas bajo su poder. Se trata de Disney.

Esta nueva plataforma se llama Disney+ que, como indica su nombre, le pertenece a Disney. No te dejes engañar por su nombre “infantil”, no olvides que Mickey Mouse es dueño de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, ESPN, Fox y Los Simpsons, además de Hulu.

Netflix cuenta con contenido original. Series y películas propias, hechas por ellos mismos. Según Forbes, este año invertirás 15 000 millones de dólares en nuevas producciones. En 2018 fueron 12 000 millones y se estrenó un 88 % más de series que en 2017.

Sin embargo, los fanáticos de Stranger Things, Dark, Orange is The New Black, o cualquier otra serie original, no son suficientes para hacerle frente a Disney. La nueva plataforma cuenta con muchas ventajas y perjudicará de gran manera a su competidora, ya que quitará de Netflix las películas y series que le pertenecen.

Además, las deudas no terminan. Netflix no cuenta con flujo de caja libre, por lo que los papeles de la empresa se sustentan en su crecimiento orgánico. Es decir, el principal indicador de su éxito es la tasa de nuevos suscriptores.

La empresa debe un total de 10 4000 millones de dólares. Estos fueron utilizados para nuevo contenido. Si quiere competir contra Disney+ necesitará invertir aún más en nuevas series y películas, pero esto también le generará más déficit.