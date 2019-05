Netflix: ¡Atención! Se anuncia próximo estreno de Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Into the Spider-Verse, película animada ganadora de un Oscar, llegará a Netflix el próximo 26 de junio, lo que dará a los suscriptores el privilegio de ver la cinta desde sus hogares o mediante sus dispositivos móviles.

A través de la cuenta de Twitter de Netflix USA, se compartió la noticia con un mensaje que fue replicado rápidamente por los fans del personaje de Marvel. ¿También podrá ser visto en Latinoamérica?

"Ven por el impresionante estilo de animación, quédate para una hermosa historia sobre la importancia de la familia, el trabajo en equipo y la creencia en ti mismo”, indicó el servicio en Twitter. ‘Spider-Man: into the Spider-verse’ llega el 26 de junio”, agregó.

Come for the awe-inspiring animation style(s), stay for a beautiful story about the importance of family, teamwork, and believing in yourself.



"Spider-Man: Into the Spider-Verse" arrives June 26! pic.twitter.com/dbVFGhnyPO