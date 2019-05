Regiones del sur alistan protesta por el gasoducto

La llegada del gas de Camisea a las regiones del sur sigue siendo una incógnita. Desde su paralización en febrero de 2017, a causa de la imposibilidad de la empresa Odebrecht para conseguir financiamiento por su involucramiento en el megacaso de corrupción Lava Jato, el reinicio de la obra no tiene fecha definida.

Desde la resolución del contrato con la empresa brasileña y sus socias, el gobierno aún no ha determinado plazos para retomar las obras. La consultora Mott McDonald, contratada por ProInversión para realizar un estudio que permita definir el trazo del proyecto gasífero, llamado ahora Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), hasta la fecha no ha entregado su informe final.

Más allá de eso, el Ejecutivo no tiene las cosas claras sobre el futuro del gasoducto del sur.

Aunque el presidente Vizcarra sostuvo que se mantendrá el trazo original del referido ducto, eso se contradice con lo informado por el Ministerio de Energía y Minas respecto a que la consultora Mott MacDonald evalúa tres posibles trazos.

Mientras tanto, las tuberías dejadas por Odebrecht en la selva y ceja de selva de La Convención, así como en las montañas de la provincia de Calca, en la región Cusco, se oxidan.

Protestas en ciernes

Debido a la demora en el reinicio de la obra, varios gremios de las regiones Tacna, Arequipa, Apurímac, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Cusco cumplirán un paro el próximo 6 de junio.

Exigirán que el Ejecutivo defina de una vez por todas el reinicio del proyecto gasífero que va de tumbo en tumbo desde el segundo gobierno del Apra.

El acuerdo se tomó el 20 de abril pasado en una reunión desarrollada a convocatoria de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC). Leonardo Chile Letona, secretario general de la FDTC, sostuvo que la jornada macrorregional busca definiciones precisas sobre la obra en las altas esferas del Ejecutivo.

Chile Letona refirió que, si tras esa jornada no hay respuestas claras del Ejecutivo, emprenderán una huelga indefinida. “El sur no puede esperar más tiempo la llegada del gas. Ese sueño se ha suspendido sucesivamente en los últimos tres gobiernos. No podemos seguir tolerando ese engaño”, dijo.

Entretanto, el secretario regional de la Federación Departamental de Trabajo de Arequipa, José Luis Chapa, señaló que esperan que el megaproyecto se reactive lo más pronto posible, dado que se trata de una obra que generará puestos de trabajo para el gremio de construcción civil y otros sectores.

En Moquegua, algunas organizaciones se sumarán a respaldar la protesta en reclamo. Es el caso del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip) Moquegua; así como el Sindicato de Construcción Civil. El presidente del Fedip, Emilio Cayata, señaló que este proyecto significa el desarrollo de los pueblos del sur y no puede quedar trunco.

Mientras que en la región Puno recién decidirán si acatan o no el paro por el Gasoducto Sur Peruano. No obstante, los dirigentes anunciaron que apoyan la importación de gas natural desde Bolivia para Puno, ya que con este proyecto es más viable que la llegada de dicho combustible frente a lo que implica recibir el gas desde Camisea. Recordemos que esta propuesta se revisará el próximo 26 de mayo en reunión entre Vizcarra y Evo Morales.

Las cifras

1.500millones de dólares es la inversión hecha en el GSP hasta la fecha.

36 % es el avance de construcción del referido proyecto.

Otros reclamos entre las regiones

En Arequipa, incluirán el pedido de derogatoria del Decreto Supremo Nº 345, que aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad. En Cusco se pliegan a ese reclamo impulsado por el gremio mistiano. Otro reclamo de los arequipeños es el rechazo al proyecto minero Tía María. Se confirmó la participación de 80 gremios.

Los gremios del Cusco esperan cambiar la Constitución y respaldar al equipo especial que está a cargo de la investigación del caso de corrupción Lava Jato, que involucra a cuatro expresidentes peruanos.