Osiptel impuso medidas cautelares a Movistar por infracciones

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) impuso dos medidas cautelares contra la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) por infracciones en el proceso de portabilidad numérica en el servicio de telefonía móvil.

Se trata de dos casos. En el primero, Osiptel detectó que luego de ejecutada la portabilidad, la operadora no habilitaba el servicio al usuario que se portaba a dicha empresa y ocasionó la interrupción del servicio por más de tres horas. Además, no deshabilitó el servicio del usuario que se portaba a otra empresa, haciendo que los usuarios que dejaban de tener servicios con Movistar no puedan recibir llamadas telefónicas de un número abonado a esta empresa.

Por otra parte, Osiptel advirtió que Movistar objetó indebidamente 5.416 consultas previas y 291 solicitudes de portabilidad.

Osiptel indicó que Movistar tiene hasta el próximo 1 de abril para configurar sus programas o sistemas que interactúan con la base de datos del administrador de la portabilidad. En caso no se solucione, deberá pagar dos multas de 151 a 350 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) cada una.