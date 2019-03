La página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentó problemas el 25 y 26 de marzo, impidiendo que los contribuyentes que tienen como último dígito en su número de RUC el "0" o el "1" , respectivamente, puedan realizar su declaración del Impuesto a la Renta.

El 25 de marzo, la Sunat comunicó vía Facebook que quienes no pudieron hacer la declaración de Impuesto a la Renta tenían plazo hasta el 26 de marzo. Sin embargo, cuando llegó el 26 de marzo, el sistema continuó con problemas y el plazo para ambas fechas se amplió al 27 de marzo.

Para el tributarista David Bravo, la Sunat debió dar a conocer la ampliación del plazo de forma oficial.

"Se debió formalizar a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. La extensión tendría que haber tenido el mismo rango legal que la publicación de las fechas límites para declarar el Impuesto a la Renta", cuestionó.

El especialista también indicó que en este caso los contribuyentes no han podido declarar el Impuesto a la Renta por problemas ajenos a ellos, ya que el sistema web no lo permitió. Por este motivo, la Sunat debería precisar que no se aplicarán sanciones a quienes declaren fuera de tiempo.

En cuanto a la emisión de comprobantes electrónicos, los contribuyentes también reportaron quejas en las mismas fechas y aseguraron que no pudieron emitirlos debido a que el sistema operativo de Sunat presentó fallas.

David Bravo explicó que un mecanismo legal para este caso es que se entreguen comprobantes en físico.

"Si existe un problema por causa no imputable al contribuyente, la propia norma dice que se pueden emitir documentos fisicos. Está permitido, pero obviamente las empresas que optan por facturación electrónica lo hacen porque precisamente no quieren emitir comprobantes en físico", precisó.

El experto resaltó que la solución a los problemas presentados debería llegar de parte de la Sunat que, pese al dinero que invierte en tecnología, cuenta con una página web que aún presenta problemas. ❖

Clave