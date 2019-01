Conoce 6 alternativas para financiar tu emprendimiento

El último informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) reveló que Perú ocupa el primer lugar en el Índice de espíritu emprendedor a nivel Latinoamérica. Javier Salinas, director de Emprende UP, el centro de emprendimiento e innovación de la UP, señala que solo en los últimos cinco años el emprendimiento en nuestro país ha crecido en un 45% ya que falta desarrollar las regiones que tienen un gran potencial.

Sin embargo emprender requiere de organización, tiempo y sorbe todo financiamiento. Según el mismo informe del GEM, el 43% de peruanos están dispuestos a iniciar un negocio en los próximos tres años. En ese sentido, Javier Salinas, director de Emprende UP, explica cuáles son los tipos de financiamiento que existen en nuestro país y cuál va acorde a tu etapa de

emprendimiento:

- Capital Semilla

Destinado directamente a los emprendedores en etapa inicial a través de programas que brindan desde 50 mil soles, 150 y hasta 500 mil soles. El Estado brinda este aporte (mediante StartUp Perú) a través de la modalidad de recurso no reembolsable, lo que le permite al emprendedor hacer gastos relacionados con su emprendimiento que le permiten finalmente salir al mercado y probar su producto o servicio. Más allá del monto entregado, ser ganador del programa les brinda a los emprendimientos mucha visibilidad, lo cual hace que clientes, proveedores, inversionistas quieran contactarse con ellos para conocer su propuesta

- Inversionistas ángeles

Los inversionistas ángeles son aquellas personas con un excedente de capital que de manera individual o participativa colocan sus recursos en empresas en etapas tempranas de desarrollo y con un alto potencial de crecimiento y de riesgo. Además de su dinero, ofrecen también la asesoría, experiencia y conocimientos para que los emprendedores logren sus metas.

- Crowdfunding

Esta modalidad se encuentra a pasos de estar disponible en nuestro país a través de una ley de crowdfunding. Permitirá que los emprendedores y los micro - empresarios tengan hoy financiamiento colectivo disponible a través de la recolección de montos más pequeños que se conseguirán de muchos inversores a través de la compra de Equity o acciones de su empresa. El crowdfunding equity es un escalón previo a la red de inversionistas ángeles, ya que les permite validar el interés de su mercado. Los inversionistas van a tenerte en su radar si has conseguido una campaña de crodwfunding exitosa. Se espera a tener la ley antes de culminar el primer semestre.

- Inversión corporativa en startups o corporate venture.

Parte de la necesidad de una empresa de encontrar soluciones innovadoras en el mercado que le permitan hacer más eficiente un proceso o un producto y que se haya hecho por un emprendedor. Esta colaboración entre startups y empresas, les permite a estas últimas ser accionistas del emprendimiento. Como ejemplo tenemos a una radioemisora peruana y a una ticketera online, quienes hicieron sinergias para generar negocios relacionados al auspicio de eventos, venta de tickets online, etc.

- Negociación de la factura eletrónica.

El factoring es una herramienta de financiamiento que les permite a las empresas vender sus facturas a una entidad financiera o Fintech y así cobrarlas de manera instantánea. Si una empresa no desea esperar 30, 60 o hasta 90 días para cobrar puede hacerlo de manera inmediata y mejorar su liquidez. Esta modalidad no es deuda, no es equity, ni préstamos, es hacer efectivo las cuentas por cobrar de los emprendedores. Esta negociación es completamente formal y válida en nuestro país.

- Capital de riesgo o micro venture capital

Es un fondo de inversión donde se identifican a startups o emprendimientos en etapa de escalamiento y crecimiento, exigiéndoles ciertos parámetros como un monto mínimo de ventas y de trabajadores. Este fondo apunta a invertir dinero y ser accionista para luego vender su participación. Esa es la expectativa del fondo: vender su participación por una cantidad multiplicada de veces. En nuestro país no está debidamente organizado, pero si existen fondos privados, son pequeños y están invirtiendo de manera muy limitada. Se espera durante este año contar con uno o dos fondos de Venture Capital que atiendan a emprendedores.