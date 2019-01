“Los regímenes especiales en las mypes no han dado resultados”

Según la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres Pizarro, la Política de Competitividad del Gobierno plantea que los regímenes especiales en las mypes no han funcionado, pese a haberse recortado costos salariales. Asegura que la publicación de este documento es el punto de partida para un debate y un plan que sí pasará por el Consejo Nacional de Trabajo.

¿Por qué la Política de Competitividad se aprobó sin que antes se evalúe el capítulo laboral en el Consejo Nacional de Trabajo?

Sobre el tema, el premier ya sostuvo reuniones con las centrales sindicales y les ha indicado que había una necesidad de definir la ruta por la que tenía que iniciarse una discusión en el país para promover un crecimiento económico. En el 2018 fue el hito que el Gobierno tenía previsto para dar esta política. Ese tipo de debate, al retomar el tema a nivel de PCM, ha permitido esclarecer que no ha habido una desatención a los acuerdos, sino el inicio de una discusión.

Ese diálogo ha sido con un documento ya aprobado. Y el presidente dijo en CADE que la política no iba a ser oficial sin consenso de todas las partes. Y el CNT reúne al trabajador, empleador y Gobierno.

De la misma manera, el presidente dirigió un mensaje a la nación el 12 de diciembre en el que invitó a los actores laborales. Lo crucial es no detenernos en las consideraciones previas, sino en el desafío que tenemos como país para que las medidas del Plan de Competitividad se cristalicen pronto.

¿Ahora la política pasará por el CNT?

Será presentada. Debemos tener en cuenta que la política fue prepublicada en agosto del año pasado y estuvo abierta a comentarios. No se trata de una medida que salió precipitadamente, sino que fue sometida al escrutinio de la población.

¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico que establece la Política de Competitividad?

El diagnóstico recoge diversas posiciones. El tema laboral es un tema controvertido históricamente y sobre el cual hay muchas opiniones. Se recogen opiniones de especialistas, pero también hay una posición institucional. Estudios del Ministerio de Trabajo revelan que, por ejemplo, aterrizan el documento en una posición institucional.

La política sostiene que los costos no salariales no permiten el avance de la formalidad. ¿Usted está de acuerdo con eso?

Lo que habla, desde una lectura integral, es que hay una posición que sostiene esta.

El Ministerio de Trabajo ha refrendado esta política.

Lo que invita la política es a un debate. En su parte final dice que los problemas que plantea la falta de competitividad en el país tienen que verse aparejados con medidas de solución diferenciadas. No podemos plantear soluciones, por ejemplo, de revisión de la normativa laboral en los regímenes especiales de la micro y pequeña empresa, porque los costos laborales están ya reducidos en esos regímenes. La política sienta una posición, dice que eso no ha dado resultado. ¿Cuál es la solución para atacar la informalidad de esos trabajadores? Definitivamente no pasa por la reducción. De la misma manera, los derechos de los trabajadores que han quedado reconocidos. El presidente, premier y yo hemos sostenido que no se producirá el recorte de derechos de los trabajadores. La política tiene tres lineamientos que deben llenarse de contenido. Esos ejes, ¿representan alguna controversia?

El contenido de la política es el que genera controversia.

Pero el determinante será el plan. Y el plan está en construcción y requerirá de consensos.

La CGTP ha pedido derogar la política para recién tener un diálogo sincero. ¿Hay espacio para ello?

Ayer (jueves) se hizo ese planteamiento y el señor premier ha repetido que no hay razón. Creo que hay que ir poniendo los acentos en las prioridades del país.

¿El plan se concretará sobre proyectos de ley?

No necesariamente. Estos tres ejes pueden ir acompañados de medidas de carácter administrativo: simplificación de procedimientos, la incorporación de nuevas tecnologías. No requieren de un marco legal.

Entonces, mediante resoluciones del ministerio.

O acuerdos.

¿Y estos sí pasarán por el CNT?

Todo, todo, todo.

La gestión del ministro Sánchez dejó una propuesta trabajada de Ley de Empleo Juvenil. ¿Se retomará?

Sí. Yo pienso que tiene que entrar al diálogo tripartido. Es una propuesta que el Ejecutivo gestó y que, de merecer el consenso del consejo, debe seguir su trámite.

¿Cuándo pasará al CNT?

Bueno, la primera reunión del CNT en el año será el 31 de enero. Será la primera presentación de esta gestión. Se cuadrará una agenda y uno de los temas es ver el informe sobre seguridad social y salario mínimo vital.

¿Hay espacio para elevar el salario mínimo? El premier prometió ello a los sindicatos.

Lo que ha dicho el premier es que este tema se tiene que ver en el CNT. Se ha conformado una comisión técnica que lleva tiempo trabajando. Se me ha sido informado que hay un avance importante en los ajustes para la fórmula, pero quedan otros ocho ítems que están pendientes de discusión.

También quedó pendiente una revisión sobre los aportes del trabajador a EsSalud. ¿Los retomará?

El tema de la seguridad social es un encargo del presidente. He sostenido la primera reunión de trabajo la semana pasada con la ministra de Salud y la presidenta de EsSalud.

¿Se corregirá la distorsión que hay en los aportes? Hay trabajadores de régimen especial que aportan menos que otros.

Ahí tengo pendiente una reunión con el ministro de Economía. El diálogo con él está siendo fluido. Otro tema que veremos es que los programas de empleo a cargo de nuestro ministerio tienen que tomar un nuevo impulso.

¿No han tenido un buen manejo?

Tienen que ser más eficientes, representar un mayor alcance y que la focalización sea la precisa. ❧