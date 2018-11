Consejos para evitar fraudes en las tarjetas de crédito

Durante los meses de noviembre y diciembre el uso de las tarjetas de crédito se dispara ya que las tiendas empiezan a ofrecer descuentos por campañas navideñas. Sin embargo, también es común que los fraudes y robos en tarjetas de crédito aumenten, por tal motivo, el ABC del BCP brinda los siguientes consejos de seguridad para comprar sin preocupaciones:

No pierdas de vista tu tarjeta

Cuando pagues en cualquier establecimiento, exige siempre que te traigan un POS inalámbrico. Si es que no cuentan con uno, acércate a pagar a la caja. No entregues tu tarjeta porque podría ser clonada o cambiada mientras no la ves. Además, firmarla en el reverso y personalizarla con un sticker te ayudará a identificarla.

Jamás des información de tu tarjeta

El número de tu tarjeta de crédito y código CVV (dígitos al reverso) no deben ser compartidos con nadie, ya que con estos datos pueden realizar compras por internet con tu tarjeta. Ten cuidado con las llamadas y mensajes de texto que te solicitan esta información, así como los emails con links que te derivan a otras páginas. El banco jamás te enviará links ni te contactará para pedirte datos de tu tarjeta, cuentas, claves, etc.

Revisa tu estado de cuenta regularmente

Para asegurarte que todo esté en orden, revisa los movimientos de tu tarjeta frecuentemente. Si notas que hay transacciones que tú no has realizado, comunícate inmediatamente con el banco para que revisen el caso.

Asegura tus tarjetas

Contratar un seguro de protección de tarjetas con el banco es la mejor forma de protegerte contra los fraudes. Así, no tendrás que hacerte responsable por transacciones que no hayas realizado, robos y asaltos.

Recuerda usar tu tarjeta de crédito responsablemente. Compra solo lo que sabes que podrás pagar y ten tus pagos al día; para esto puedes ayudarte anotando las fechas de pago en tu celular o libreta para que no se te pasen y acumules intereses.