La Unión Europea responderá de esta forma si Trump impone nuevos aranceles

EFE

La comisaria de Comercio Cecilia Malmström aseguró que la Unión Europea ya elaboró una lista de posibles productos norteamericanos con los que respondería en el caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles a los automóviles europeos.



"Los aranceles a los automóviles no están justificados, y no serían buenos ni para la Unión Europea ni para la economía estadounidense", explicó Malmström en rueda de prensa desde la sede de la delegación europea al término de su visita a Washington, donde se reunió con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

La comisaria subrayó que, de concretarse esa medida por parte del gobierno de Donald Trump, la Unión Europea no se quedaría con las manos cruzadas.

"No hemos recibido garantías de que el gobierno de Trump no aplicará estos aranceles al sector automotriz, pero trabajamos bajo la asunción de que no habrá aranceles adicionales por ninguna de las partes", reconoció.



Por último, Malmström mostró su disposición a negociar con Washington un acuerdo comercial limitado en el sector industrial, incluidos automóviles, para reducir los actuales aranceles mutuos a cero, algo que sin embargo deberá a esperar a comienzos de año cuando la oficina de Lighthizer culmine su proceso de consultas con el Congreso.