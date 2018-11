UE espera contar con sistema de supervisión de inversiones extranjeras

La Unión Europea (UE) busca tener antes que termine el año un sistema comunitario de vigilancia de inversiones de países terceros como China en sectores críticos como las infraestructuras, informó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.



El dossier, que tramitan el Consejo de la UE (Estados miembros) y el Parlamento Europeo, "está avanzado y creo que podremos concluirlo para finales de año", indicó Malmström a la prensa en un Consejo de ministros comunitarios del ramo.

En la reunión de hoy, los titulares europeos de Comercio hicieron un balance de las negociaciones sobre la propuesta hecha por la Comisión Europea (CE) para que haya una supervisión a nivel de la UE de las inversiones de países externos.



La comisaria dejó claro en cualquier caso que no se trata de impulsar medidas contra China ni ningún país en concreto.



El objetivo es que el nuevo sistema permita a los Estados miembros "juntarse para coordinar y coordinar inversiones de otros socios en sectores críticos".



Recordó que países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia están tomando el mismo tipo de medidas frente a cierta inversión extranjera.



"La UE quiere ser abierta, da la bienvenida a las inversiones, pero no puede haber ciertas inversiones sensibles en infraestructuras muy críticas", comentó la comisaria sueca.



Según dijo, "puede haber maneras de hacerles una supervisión, de hablar entre los Estados miembros para encontrar problemas sistémicos", aunque dejó claro que "en última instancia" la decisión sobre las inversiones extranjeras está siempre en manos de los países y no le corresponde a la CE aprobarla o rechazarla.



La ministra austríaca de Economía, Margarete Schramböck, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, indicó en una rueda de prensa tras la reunión que la iniciativa pretende impulsar un informe anual sobre el panorama de inversiones extranjeras en la Unión.



Se observará en especial el comportamiento en sectores "importantes", como los de las infraestructuras y la alta tecnología.



"Los Estados miembros tendrán la última palabra, se trata de coordinación", resumió Malmström, quien insistió en que espera un acuerdo incluso "antes de las Navidades".