El sector minero crecería 5% en el 2019 alentado por culminación de proyectos

A pesar del reajuste de los precios de los minerales por el temor de la guerra comercial entre EEUU y China, el 2019 pintaría bien para el sector minero peruano, ya que se estima un crecimiento de 5%, cifra que es un repunte tras la caída que sufriría este año (-1,1%) por algunos "problemas temporales, principalmente, en dos de las empresas más grandes del país", señaló Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Y es que según el último reporte de inflación del BCRP, se estima que el precio del cobre cerraría en US$ 2,75 la libra durante el próximo año. Mientras que el zinc en US$ 1,11 la libra, el plomo llegaría a los US$ 0,92 la libra y el oro a US$ 1.1225 por onza.

Hay que indicar que la minería figura como el sector que más crecería el próximo año gracias al repunte, por lo tanto, tendría una buena participación en el resultado del Producto Bruto Interno (PBI).

Por su parte, Rómulo Mucha, exviceministro de Energía y Minas, explicó que el buen ánimo del próximo año se debería a dos factores: incremento de inversiones de nuevos proyectos mineros así como por la culminación de trabajos de expansión.

En el caso del primer factor, el BCRP estima que entre este y el próximo año el sector minero registrará inversiones de aproximadamente US$ 8 mil millones, posicionándolo como el principal impulsor de proyectos de inversión privada.

Es así que las inversiones en el sector crecerían 5,7% en el 2019, mientras que este 2018 solo llegaría a un 4,6%.

Al respecto, Mucho señaló que entre los proyectos que alentarán el sector están Quellaveco, que inyectará cerca de US$ 1.000 millones más el 2019; mientras que el presupuesto para la expansión de Toromocho, que actualmente se encuentra en un 25% de avance, se prevé en US$ 500 millones.

Asimismo, otros proyectos entrarían en su etapa comercial como Toquepala, Shahuindo y Marcona, y habrían otros dos que estarían en su fase de impacto ambiental y que podrían ingresar durante el próximo año.

Cabe recordar que los principales proyectos incentivarán principalmente la producción de cobre en el país, el cual podría llegar a las 2.6 mil toneladas durante el 2019.

Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) José Miguel Morales la recuperación de la minería se debería también a un mayor estimado del precio de los minerales, los cuales considera que podrían aumentar a inicios del próximo año, principalmente el cobre. ❧

Avance minero en 2018 en el país