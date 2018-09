Sigue estos pasos para salir de Infocorp

A muchos peruanos les preocupa salir de Infocorp; sin embargo, no saben cómo. Dependiendo de la entidad financiera en la que se encuentre la deuda, se otorgará en primer lugar facilidades de pago y luego, se iniciarán acciones legales en el peor de los casos.

Ana Vera Talledo, gerente general de Kobranzas SAC, señala que el moroso puede salir de este registro si cancela la deuda o prescribiendo la acción de la deuda que demora cinco años, ya que la norma señala que una persona no puede estar en Infocorp por más de cinco años, pero eso no significa que la deuda desaparezca, pues en la Superintendencia de Banca y Seguros(SBS), la deuda se mantiene y no se borra nunca porque es el historial crediticio de la persona.

La SBS califica a una persona desde “normal”, “CPP” (cliente con problema potencial), y “deficiente” hasta “castigo”.

Estas son las dos vías que existen para eliminar el nombre de la empresa de este registro de morosidad:

Apersonarse al propio acreedor: hay ir a las oficinas del banco y pedir que envíe una comunicación a Infocorp para que la información sea levantada. Aquí, se recomienda solicitar una “constancia de no adeudo” de la empresa acreedora. Esto significa que si se debía a un banco, luego de cancelar la deuda, hay que solicitar que redacten esta carta para comunicarse con Infocorp y ayuden a salir de la lista de morosos. Ir directamente a las oficinas de Equifax: al ser representante en el Perú de Infocorp como central de riesgo, en Equifax es donde hay que realizar la solicitud simple de cancelación presentando una fotocopia del DNI y los documentos que prueban la cancelación de la deuda.

Documentos a incluir en la solicitud