Ley Agro: el salario diario sube de S/ 36,16 a S/ 39,19

Esta semana se publicó el dictamen final de la Comisión Agraria que eleva de S/ 36,16 a S/ 39,19 el salario diario que perciben los trabajadores bajo la Ley de Promoción Agraria.

Así, se mejora el cálculo de los beneficios como las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que, como se recuerda, se encuentran incluidos dentro del salario diario.

Esta modificación forma parte del dictamen que aprobó hace un mes la Comisión Agraria del Congreso que quedó pendiente de redacción. Y ahora falta su debate en la Comisión Permanente.

Entre otras modificaciones, se duplican los días de vacaciones que gozan los trabajadores. Actualmente tienen 15 días y dicho dictamen propone elevarlo a 30 días al año. También eleva el aporte por salud que realizan las empresas agroexportadoras acogidas al régimen. Antes, pagaban 4%; pero el dictamen eleva esta contribución a 6%. Recordemos que el aporte de una empresa fuera del régimen es 9%. Finalmente, se amplía la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2031.

Sin embargo, no aplica modificaciones a los beneficios tributarios. Solo, en el último párrafo del dictamen, se señala que “a partir del 1º de enero del 2019 no aplican los beneficios tributarios que señala la Ley 27360 para aquellas otras actividades que no constituyen actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial”.❧