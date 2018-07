Mi Agro, propuesta del Ejecutivo, no sería supervisada por la SBS

El Ejecutivo, mediante un proyecto de ley entregado al Congreso, propuso la creación de Mi Agro, una entidad que dará créditos a los pequeños agricultores y que reemplazará al actual Banco Agrario (Agrobanco).

La propuesta despertó el rechazo de los propios agricultores y de los congresistas en la comisión Agraria. Más aún cuando se supo que Mi Agro sería una entidad no supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Tal como se observa en el documento adjunto a esta nota, el proyecto de ley dicta la exclusión de Mi Agro de la Ley General del Sistema Financiero, que establece el marco para la regulación y supervisión. Además, Mi Agro “no requerirá de autorización de la SBS” para su actuación.

Así, Mi Agro tendría un propio directorio, será una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y, según el ministro Gustavo Mostajo, ofrecería tasas menores al 20%.

Para el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, crear Mi Agro sería un error. “Quieren darle una responsabilidad al Minagri que no es su rubro. No queremos que se use al pequeño productor diciéndole que se le va a dar un crédito manejado políticamente”, aseveró.

En diálogo con La República, Cárdenas explicó que el sector agrícola necesita “una banca de fomento y de desarrollo tal como ya existe hoy en otros países del mundo”.

A su turno, la bancada parlamentaria del Frente Amplio emitió un pronunciamiento respaldando el pedido de Conveagro por la continuidad de Agrobanco y exigiendo al Gobierno que cualquier proyecto de ley sobre la banca de fomento agrario y para la pequeña agricultura “se someta a consulta presencial a la pequeña agricultura”.

En tanto, para Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), es necesario que el Gobierno fije una verdadera política de apoyo al pequeño agricultor.

“Falta visión y voluntad política para apoyar de verdad a la pequeña agricultura. La situación no cambiará si se crea o adapta, en reemplazo de Agrobanco, otra institución”, aseguró.

Recordó que, según el censo agropecuario del 2012, más de 186 mil hectáreas dejaron de ser trabajadas por falta de crédito. “No hay ninguna estrategia gubernamental, pero el Gobierno siente que tiene que decir algo para calmar las críticas y los temores de los pequeños agricultores. Su propuesta de Mi Agro me parece insustancial”, finalizó.❧

claves