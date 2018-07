Gratificación: Consejos para sacarle el máximo provecho a tu dinero

Cerca de 5 millones de peruanos deben recibir la gratificación como máximo el 15 de julio. Si eres uno de ellos y no tienes planes todavía para gastar el dinero extra que vas a recibir, el BCP ofrece recomendaciones para el manejo de tus finanzas personales.

Paga tus deudas: La fiebre del Mundial Rusia 2018 hizo que muchos se endeuden al viajar, comprar una televisión o productos relacionados a la fiesta del fútbol. Procura cancelar el total o al menos el 50% de tu deuda para que estés más relajado y evites seguir acumulando intereses.

Ahorra. Guardar dinero te permitirá afrontar de mejor manera situaciones que se puedan presentar en un futuro y hacer realidad tus planes. Ahorra una parte de tu gratificación para algo que tengas en mente, ya sea pagar tus estudios o los de tus hijos, comprarte un auto, una laptop, etc.



Guarda una cantidad para imprevistos. Lo recomendable por los especialistas es que cuentes con un fondo de emergencia para cubrir eventualidades como enfermedades o desempleo. El fondo adecuado de emergencia es tres veces tu sueldo.



No te excedas en tus compras. Es probable que te veas tentado en irte de compras y gastar todo tu dinero, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de ofertas que hay en esta temporada. Recuerda que es importante comprar lo que sabes que podrás pagar sin endeudarte, no te excedas.