Maisie Williams: Heroína millenial

Cuando Maisie Williams (22) acudió a su audición para el papel de Arya en Game of Thrones (GOT), era una niña de 13 años sin ninguna experiencia profesional en la actuación y no pudo evitar sentirse intimidada.

—Recuerdo que miré por todas partes a estas chicas realmente bonitas y me sentí muy desaliñada —contó hace poco.

Era su segunda audición. La anterior había sido para un instituto de ballet –lo que realmente quería entonces era convertirse en bailarina. Allí también se había sentido insegura, con sus mallas sucias y sus dientes torcidos, delante de todos esos niños que parecían sacados de un anuncio de televisión. Pero resultó que para el papel de Arya, la intrépida muchachita de la Casa Stark que prefiere las espadas a las manualidades, su aspecto era perfecto. Eso era lo que los creadores de la serie —David Benioff y D. B. Weiss— querían exactamente.

Nueve años después, es imposible imaginar a nadie haciendo de Arya más que a Maisie. Su personaje se ha convertido en uno de los favoritos, dentro de una producción repleta de personajes cautivantes.

Pero el domingo pasado la pasión por Arya se desbordó. Porque el momento que todos los fanáticos estábamos esperando –la muerte del Rey de la Noche y la destrucción de todos los Caminantes Blancos– llegó por obra y gracia de su mano. De su destreza con la daga.

Y eso ha hecho que todo el mundo quiera saber más sobre la muchachita –ahora una mujer– que Benioff y Weiss eligieron para encarnar a uno de los protagonistas más queridos de la mayor serie de la historia.

La niña que creció

Margaret Constance Williams nació en Bristol, Inglaterra, en 1997. Su madre era administradora en una universidad, pero renunció para apoyar la carrera de su hija. Su padre biológico la dejó cuando era una bebé y hoy no tiene mayor relación con él. Su único "papá" es su padrastro.

Maisie —a quien apodaron así por una tira cómica del Daily Mirror— pasó su adolescencia en los sets de GOT, creciendo físicamente ante los ojos del mundo. Y teniendo que ajustar su cuerpo a las exigencias del guion, que mandaba que Arya fuera una niña, cuando Maisie, temporada a temporada, se iba haciendo una mujer.

—Tenía que usar esta cosa que es algo así como lo que usa la reina, creo que la reina tiene un sostén que le pone las tetas debajo de las axilas —le contó a Rolling Stone recientemente, entre risas—. Y empeoró, porque seguí creciendo y me pusieron esta barriguita gorda para compensarlo. Tenía como 15 años. [Yo decía:] "¡Solo quiero ser una chica y tener un novio!". Apestaba. La primera vez que me dieron un sostén en mi tráiler, dije: "¡Sí, soy una mujer!".

Ser una estrella mundial y cursar el colegio a la vez puede ser problemático. El acoso que sufrió de parte de sus compañeros de estudios llegó a ser tan brutal que Maisie tuvo que dejar el instituto y llevar clases a domicilio. Cuando mira hacia atrás, recuerda la experiencia con amargura, pero también con cierta bondad y empatía.

—No quiero excusar el comportamiento de nadie. Pero tener 15 años y sentirse amenazado por alguien que tiene éxito parece algo muy humano —le dijo a The Guardian—. Cuando miro hacia atrás, creo que literalmente pudo haber sido cualquiera. Dio la casualidad de que fui yo quien tuvo el éxito.

A Maisie, como a todas las estrellas juveniles, le costó tolerar la presión de ser vista como un modelo a seguir. Por un tiempo trató de serlo, intentando ser honesta consigo mismo, a la vez, pero era demasiado.

—No hay peor ejemplo que el de ser alguien que no es uno mismo. Hay fotos de mí fumando cigarrillos cuando tenía 16 años. Honestamente preferí ser yo, cometer errores y levantar mis manos, en lugar de pretender ser alguien perfecto, y ser descubierto. Eso es solo un mal ejemplo para las niñas.

Belleza singular

La noche de celebración del primer capítulo de Game of Thrones, en medio de la fiesta, había dos niñas llorando. Eran Maisie Williams y Sophie Turner. En medio de la celebración, había circulado el rumor de que los dueños del estudio no estaban contentos con el piloto y que había que realizar cambios. Benioff y Weiss le describieron la escena a Rolling Stone en un correo electrónico conjunto.

—Recordamos a las dos llorando y abrazándose una a otra, porque se amaban tanto después de unas pocas semanas, y temían nunca volver a verse, porque el show sería cancelado.

Desde la primera audición que hicieron juntas, Maisie y Sophie congeniaron tan bien que se hicieron inseparables.

—Me pareció que Sophie era la persona más cool que yo hubiera visto —recordó Maisie—. Entiendo para qué hacen lecturas de prueba, porque cuando sale bien, sale muy bien. Es decir, somos mejores amigas. Y ellos pudieron anticiparlo, y debe haber sido mágico ver a esas dos niñas pasándola tan bien juntas.

Curiosamente, después de la primera temporada no volvieron a compartir rodaje, hasta la sétima, cuando sus personajes se reencuentran en una escena tan austera como emotiva.

Ellas, sin embargo, no han dejado de pasar tiempo juntas, al punto de que Maisie será una de las damas de honor en la boda de Sophie con Joe Jonas.

Maisie —como Sophie— es un ícono de la moda y un personaje muy popular en las redes sociales, con 2.6 millones de seguidores en Twitter y más de 10 millones en Instagram, donde brilla con su original estilo.

Sin embargo, es consciente de que la suya es una belleza heterodoxa que no encaja con los cánones que exige Hollywood.

—Es una industria muy superficial. Y no luzco como alguien que tiene roles que son, bueno, sexualizados —le dijo a The Guardian—. No me malinterpretes. Admiro completamente a las principales damas de Hollywood. Me encanta mirar a esas mujeres totalmente hermosas y asombrosas. Pero creo que es triste que solo puedas ver un tipo de belleza en pantalla.

Quizás por esta razón no hemos visto a Maisie Williams en producciones de grandes estudios. Su carrera, además de su participación en GOT, ha transcurrido en cintas independientes y series de televisión —como estrella invitada— que casi no se han visto por estos lares.

Su último trabajo es, precisamente, su primera participación en una superproducción. Se trata de The new mutants, la última película de los X Men, en la que interpreta a Wolfsbane, una mutante escocesa con la habilidad de transformarse en una mujer lobo. Es una cinta de terror, ligeramente diferente al resto de la saga. Se supone que debe estrenarse este año.

Maisie también emocionada porque el año pasado, justo después de terminar de grabar Game of Thrones, lanzó Daisie, su aplicación para conectar a actores, músicos, pintores y todo tipo de artistas con potenciales clientes. Este proyecto le encanta porque le permite tener un trabajo normal, de 9 a 5, después de años de vivir una vida "loca y esporádica".

El último día en el set de GOT, tras rodar su última escena, se fue a su tráiler a bañarse y a beber una cerveza. Quería estar sola un tiempo. El programa para el que había audicionado siendo una niña se había convertido en su vida —y el elenco, en su familia—. Ahora, todo había terminado. El futuro estaba lleno de posibilidades. (O. M.)