Game of Thrones 8x03: Hora y canal para ver la serie de HBO GO Gratis

HBO EN VIVO | Game of Thrones GOT 8x03 se estrena este domingo y traerá el episodio más largo en toda la historia de Juego de Tronos ¿El Rey de la Noche ganará la batalla contra Invernalia? Como seguidor de la serie no te puedes perder de este increíble tercer capítulo.

¡Atención! Si eres fanático de Game of Thrones, HBO te tiene una buena noticia. Podrás ser uno de los afortunados que disfrutarán del GOT 8x03 en sus canales premium completamente gratis para esta temporada final.

Mediante sus redes sociales, la empresa emitió un comunicado dónde detalla de qué manera se podrá ver el tercer episodio de Game of Thrones, el tendrá la impresionante duración de 82 minutos, el extenso de todas las temporadas

Para ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO GO deberás registrarte, de esa manera tendrás un mes de prueba gratis, luego tendrás que pagar una mensualidad.

El tercer capítulo de GOT se estrenará a las 8:00 pm en Perú y toda Lationamérica, mientras que en España será a las 3:00 am del lunes 29.

¿Cómo ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿A qué hora se estrena Game of Thrones 8x03 en México?

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Ver en vivo Juego de Tronos en España:

La nueva temporada de Juego de tronos se estrenará por HBO y el canal Movistar Series.

Cuándo y a que hora ver en directo Juego de Tronos 8x03

Día: lunes 15 de abril

Hora: 3:00 a. m.

Ver online Juego de Tronos en España

Los episodios de "Juego de Tronos" pueden ser vistos a través del servicio HBO España.

Horario y dónde ver Game of Thrones en México

Hora: 8:00 p.m.

Canal: HBO y HBO 2

Horario de Game of Thrones en Argentina

Hora: 10:00 p.m.

Canal: HBO

Tráiler de Game of Thrones sub español