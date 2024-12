Jean Ferrari confesó que hubiera dejado Universitario si no campeonaba en el centenario

Jean Ferrari indicó que el título del 2023 con Universitario le iba a dar cierto respaldo, pero no hubiera maquillado un fracaso este 2024. Foto: composición de LR/Luis Jiménez

Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, se ha vuelto el rostro visible de una gestión que ha llevado a la institución a alcanzar logros significativos. Con un bicampeonato nacional y la ruptura de una sequía de títulos, su papel ha sido crucial en la historia reciente del equipo ‘crema’. Sin embargo, su permanencia en el cargo podría estar en riesgo debido a diversas presiones y desafíos.

En una reciente entrevista, Ferrari compartió detalles sobre su situación actual, dejando entrever que su continuidad en el club dependerá de las exigencias que se le vayan presentando. Incluso se animó a revelar que este año consideró la posibilidad de alejarse del club si es que no conseguía el objetivo de campeonar en pleno centenario.

Jean Ferrari reveló que pudo haber dejado Universitario este 2024

En diálogo con el podcast 'Colectivo WORLD', el exjugador admitió que hubiera visto difícil mantenerse en el cargo de haber perdido el título. "Yo creo que no (seguir sin campeonar). Particularmente hubiera sentido que no pude. A lo mejor otro podría. Entonces sabes que yo no pude. Eso lo estuve pensando: ‘Si pasa esto, ya está'", sostuvo.

Ferrari agregó que, aunque el campeonato de la temporada anterior le daba cierto respaldo, su ambición era seguir ganando, por lo cual no iba a justificar el fracaso de este año con logros previos. "Por más que haya salido campeón el año anterior, porque teniendo el título del 2023 ya tenías cierto colchón. Pero, decía ‘la U es mucho más grande que eso’. Busco ser mejor siempre, pongo la valla alta y yo mismo la quiero sobrepasar, lo que busco es la gloria y la gloria no tiene precio", agregó.

Jean Ferrari revela cuándo dejaría Universitario

Acerca de si podrá seguir al mando de la 'U', Jean Ferrari reconoció que, conforme vaya aumentando la exigencia, se le hará más difícil continuar. Si bien no dio una fecha exacta, indicó que estaría listo para el adiós cuando "sienta que se le acabó la fuerza".

"La presión aumenta, al final la exigencia es otra, lo entiendo perfectamente. Cuando sienta que se me acabó la fuerza, listo, momento de dar un paso al costado", aseveró el directivo crema.

¿Hasta cuándo Jean Ferrari será administrador de Universitario?

Recientemente, han surgido rumores sobre la posible destitución de Ferrari por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) debido a que el plan de viabilidad presentado para el pago de las deudas de la 'U' no ha sido aprobado todavía y el ente podría optar por nombrar a otro encargado como administrador.

Si todo sale bien para Ferrari, su etapa como mandamás de la institución debería prolongarse hasta el año 2027 luego de que la propia Sunat lo haya ratificado en el cargo hace alguna semanas, antes de que se plantee el nuevo escenario.