Alianza Lima consiguió una victoria por 3-1 frente a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sin embargo, el resultado quedó acompañado por la preocupación en torno a Esteban Pávez, quien abandonó el campo al comienzo del segundo tiempo debido a unas molestias físicas que llamaron la atención del cuerpo técnico.

Tras el encuentro, Pablo Guede se refirió a la situación del futbolista chileno durante la conferencia de prensa y dejó entrever que la dolencia podría ser de consideración. El entrenador argentino explicó que había advertido el problema antes del descanso y que evaluó sustituirlo con anticipación.

¿Por qué Pablo Guede cambió a Esteban Pávez en el último partido de Alianza Lima?

Pablo Guede explicó que decidió retirar a Esteban Pávez porque lo notó con dolor en una pierna durante el partido contra Atlético Grau. Aunque inicialmente optó por esperar antes de realizar el cambio, las molestias del jugador lo llevaron a modificar sus planes e introducir a Gianfranco Chávez en su lugar al inicio de la segunda mitad.

"El de Pavez (su cambio) fue porque yo creo que se rompió, le dolía la pierna. Lo vi a los 20 minutos, me di cuenta. Lo iba a sacar en el primer tiempo, a los 20 o 25 minutos, y no me quise apurar", declaró el entrenador argentino ante los medios de comunicación.

Las palabras del técnico generaron preocupación entre los hinchas blanquiazules, debido a la posibilidad de que el mediocampista haya sufrido una lesión. Desde su incorporación al conjunto victoriano, ha disputado la mayoría de encuentros, siendo una pieza fundamental en el esquema del estratega.

Esteban Pávez había sido guardado por precaución en la fecha pasada

El caso de Esteban Pávez también despierta interés porque el chileno ya había presentado molestias musculares antes de este compromiso.

Debido a esa situación, no viajó a Cusco para enfrentar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, su ausencia respondió a una decisión preventiva relacionada con la fatiga y unas leves molestias físicas.