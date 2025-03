¿A qué hora juegan los Pumas Seven vs Irlanda HOY en Hong Kong y dónde ver el partido por el Circuito Mundial?

Los Pumas Seven vs Irlanda HOY jugarán en horas de la madrugada por el grupo A del 7 de Hong Kong 2025 este 28 de marzo. Desde las 2.11 a. m. de Argentina, el equipo de Santiago Gómez Cora debutará en la penúltima etapa del Circuito Mundial de Rugby Masculino ante uno de los rivales de mayor peso en el certamen. La transmisión oficial irá por Disney Plus y Fox Sports en Buenos Aires y el resto del país.

La Albiceleste busca mantener su liderazgo en la tabla de posiciones del campeonato. Sin embargo, antes de afrontar la última etapa del mismo, tendrá que salir con la frente en alto de Hong Kong, China. Del 28 al 29 de marzo, la selección argentina disputará la fase de grupos en el estadio Kai Tak Sports Park. Estados Unidos y Fiji serán sus próximos rivales. Entretanto, revisa a qué hora y dónde ver a los Pumas Seven vs Irlanda HOY por el torneo de rugby 7.

¿A qué hora juegan los Pumas Seven vs Irlanda HOY en Hong Kong?

Los Pumas Seven vs Irlanda jugarán en la madrugada del 29 de marzo. En suelo argentino, el primer tiempo arrancará a las 2.11 a. m. Si vives en Uruguay, Estados Unidos u otra región, mirá el listado completo de horarios:

Argentina: 2.11 a. m.

Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 2.11 a. m.

Perú, Colombia, USA (Texas): 12.11 a. m.

USA (Miami, Nueva York): 1.11 a. m.

España (peninsular), Italia: 6.11 a. m

Centro de México, Nicaragua: 11.11 p. m. (27 de marzo)

¿Dónde ver el partido de los Pumas Seven vs Irlanda HOY EN VIVO?

En Argentina, Fox Sports y Disney Plus transmitirán el partido de los Pumas Seven vs Irlanda en Argentina vía TV y streaming, respectivamente.

¿Cuándo juegan los Pumas Seven en el 7 de Hong Kong?

28 de marzo: Pumas Seven vs Irlanda - 2.11 a. m.

28 de marzo: Pumas Seven vs Estados Unidos - 5.21 a. m.

29 de marzo: Pumas Seven vs Fiji - 1:11 a. m.

*Horarios de Argentina.

¿Cómo van los Pumas en el Circuito Mundial de Seven 2025?

Los Pumas van primeros en la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven 2025. Luego de sumar 68 puntos, dos medallas de oro y una presea de bronce, la Albiceleste está en lo más alto de la competencia.