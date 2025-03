El ambiente dentro de la selección chilena de fútbol está cada vez más tenso tras los últimos resultados en las Eliminatorias 2026. El excapitán de la generación dorada, Claudio Bravo, no se guardó nada y lanzó una crítica tajante hacia Ricardo Gareca, actual director técnico del combinado nacional. El retirado portero de 41 años dejó claro que el rendimiento del ‘Tigre’ al mando de La Roja no ha sido el óptimo, pese de su amplio recorrido como entrenador a nivel internacional. Para Bravo, las estadísticas y la falta de éxitos en momentos cruciales no respaldan el trabajo del argentino.

En un escenario donde los fanáticos esperan un cambio radical que impulse a Chile hacia la clasificación al próximo Mundial, las palabras de Bravo se suman a una serie de cuestionamientos hacia Gareca. El excapitán, conocido por su liderazgo y carácter dentro y fuera de la cancha, aseguró que el DT argentino no logró superar el desafío de la renovación generacional.

Claudio Bravo criticó duramente a Ricardo Gareca por fracaso como DT de Chile

En una intervención directa y sin rodeos, Claudio Bravo fue claro al señalar que el proceso de Ricardo Gareca al frente de la selección chilena no ha estado a la altura de lo que se espera de un técnico con su experiencia. Tras el empate sin goles de Chile frente a Ecuador en las fechas 14 de las Eliminatorias 2026, Bravo afirmó que las estadísticas del técnico argentino no justifican los resultados.

“Durísimo, el discurso de tranquilidad lo hemos escuchado todos, pero las estadísticas no te acompañan. Difícilmente se pueda tener una mejoría a nivel de puntos, físico, de juego. Hemos tenido posibilidades y no la hemos podido revertir. El panorama es muy complejo”, señaló el exarquero del Manchester City en ESPN Chile.

Para Bravo, es urgente que Chile recupere su competitividad en las Eliminatorias, ya que el tiempo se agota y los puntos perdidos en casa ya empiezan a pesar. En este sentido, quien jugó bajo las órdenes del ‘Tigre’ sugirió que las decisiones tácticas y los planteamientos de Gareca no han sido eficaces, lo que dejó en evidencia la necesidad de un cambio profundo dentro del equipo.

Ricardo Gareca explotó por críticas en su contra

Las palabras de Claudio Bravo llegaron luego de las declaraciones de Ricardo Gareca, quien no se quedó callado ante las duras críticas que recibe por parte de los hinchas y prensa. El argentino sostuvo que él no es el problema de Chile, pues la selección ya estaba mal desde antes de su llegada, por lo que considera injusto que lo culpen del mal momento.

“Si yo fuera el problema, Chile habría clasificado a los otros mundiales. Yo pasaría a ser el problema si cuando yo agarro al equipo cuando estaba quinto o cuarto, pero Chile está en una situación tal como la recibí. Quizás una posición más arriba, está último en estos momentos por diferencia de gol, ya veremos cuando termine las Eliminatorias en qué situación está”, indicó en conferencia de prensa.

“No es que vengo a una selección que viene clasificando a todos los mundiales y que la recibí en una situación clasificada. Chile no ha levantado. Yo también vine con expectativas, pero en un proceso que ya había arrancado. Cuando llegué a Perú todos los procesos los inicié yo, este es un proceso arrancado. Me trajeron para corregirlo, por supuesto, y tuve y tengo la intención de corregirlo”, aseveró Gareca.