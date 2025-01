Palmeiras no logró superar al Bragantino, finalizando el encuentro con un empate sin goles que dejó insatisfechos a los seguidores del Verdao. En su quinto partido del Campeonato Paulista, el equipo dirigido por Abel Ferreira no exhibió su mejor rendimiento y se despidió del campo bajo los abucheos de sus aficionados. Sin embargo, lo más insólito no fue lo que sucedió dentro del campo, sino fuera de él, pues el entrenador arremetió contra Jürgen Klopp.

En la conferencia de prensa posterior, el director técnico portugués no eludió las críticas y respondió con firmeza. Uno de los aspectos que subrayó fue la notable presencia en las tribunas de un personaje influyente: Jurgen Klopp, director deportivo de Red Bull, la empresa propietaria del Bragantino y aseguró que él había conseguido más títulos que el alemán en el Liverpool.

¿Qué dijo Abel Ferreira sobre Jürgen Klopp?

"Hoy estuvo en el estadio un caballero llamado Klopp, que ha ganado menos títulos en ocho años que nosotros en estos cinco años en Palmeiras. Así que no vengan a hablar de hambre de títulos. Soy un entrenador de proyectos, y eso no va a cambiar", empezó declarando Ferreira.

"Estoy acá porque quiero ganar y tener éxito. Para mí, Palmeiras es, por lejos, el mejor club. Me reconoce, paga todo a tiempo y me da la posibilidad de seguir ganando. Hemos creado una identidad, y las críticas que vengan, como la de hoy, las recibimos. Pero las externas no nos van a afectar", aseguró el portugués con firmeza.

En cuanto a su futuro, Abel Ferreria aseguró que no se irá del Verdao: "Mi futuro está en Palmeiras, y no hay mucho más que decir sobre mi contrato. En este momento, mi enfoque principal es mejorar los procesos del equipo, recargar las energías de los jugadores, hacer que el equipo sea más competitivo y encontrar soluciones a nuestros desafíos. Ese es mi enfoque, nada más. Estoy en Palmeiras de corazón y alma. El presente y el futuro son todo sobre Palmeiras".

"Estos valores y esta identidad son lo que hemos creado en el último año, y continuaremos construyendo aquí, independientemente de las opiniones o críticas externas, que quizás son justificadas hoy. No son los de afuera quienes dictarán el camino que debo seguir yo o la administración", añadió.

¿Quién tiene más títulos, Jürgen Klopp o Abel Ferreira?

Desde su llegada al Palmeiras en 2020, Ferreira ha logrado una destacada trayectoria, acumulando un total de diez títulos con el club. Su palmarés incluye dos Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos campeonatos brasileños, una Copa de Brasil, una Supercopa do Brasil y tres Campeonatos Paulistas.

Por otro lado, Jurgen Klopp dirigió al Liverpool desde la temporada 2015/16 hasta 2023/24, durante la cual obtuvo ocho títulos. Entre sus principales logros se encuentran una UEFA Champions League, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, una Premier League, una Community Shield, una FA Cup y dos Copas de la Liga.