Alajuelense vs San Carlos EN VIVO: ¿en qué canal y a qué hora ver el partido por la Liga Promerica 2025?

Alajuelense vs San Carlos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 29 de enero por la Liga Promerica 2025. El partido, válido por la fecha 6 del torneo de Costa Rica, se llevará a cabo en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora costarricense). La transmisión estará a cargo de la señal de Tigo Sports. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Ambos equipos viven realidades distintas. Por un lado, Alajuelense ha iniciado bien el torneo y ya sumo 7 puntos, fruto de sus dos victorias y un empate en las tres primeras fechas. Actualmente, se ubica en la tercera casilla. Por otro lado, San Carlos está penúltimo y tan solo suma 2 unidades. Hasta el momento, no conocen de triunfos.

Alajuelense vs San Carlos: ficha del partido

Partido Alajuelense vs San Carlos ¿Cuándo? Miércoles 29 de enero del 2025 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora costarricense) y 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Tigo Sports ¿Dónde? Estadio Carlos Ugalde Álvarez

¿A qué hora juegan Alajuelense vs San Carlos?

En territorio peruano, el choque entre Alajuelense vs San Carlos por la fecha 6 de la Liga Promerica se disputará a partir de las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México y Costa Rica: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Alajuelense vs San Carlos en vivo?

La transmisión del Alajuelense vs San Carlos por la fecha 6 de la Liga Promerica 2025 estará a cargo de Tigo Sports. Este canal también se encarga de llevar los compromisos del fútbol boliviano.

¿Cómo ver Alajuelense vs San Carlos online y gratis?

Si deseas ver Alajuelense vs San Carlos ONLINE Y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán Alajuelense vs San Carlos?

Alajuelense vs San Carlos se llevará a cabo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, ubicado en la ciudad de San Carlos. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 5.600 espectadores.