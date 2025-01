La destacada voleibolista peruana, Clarivett Yllescas, decidió no continuar en la selección nacional y citó razones de salud y la crisis de la Federación Peruana de Vóley como factores determinantes. A sus 31 años, la deportista tuvo una carrera exitosa, pero ahora prioriza su bienestar. Yllescas reveló en una entrevista que el actual director técnico, Antonio Rizola, la contactó para una nueva convocatoria; sin embargo, su respuesta fue negativa.

La central de Alianza Lima, quien jugó durante seis temporadas en el VC Marcq-en-Barœul de Francia, aseguró que ya no puede jugar en la selección y en su club a la vez, pues le genera graves consecuencias físicas. Pese a ello, no le cierra las puertas al combinado patrio; no obstante, le gustaría regresar con una FPV en mejores condiciones.

La decisión de alejarse de la selección

Clarivett Yllescas ha sido una figura emblemática en la selección peruana, donde ganó diversos torneos tanto en el equipo de mayores como en las divisiones inferiores, pero su reciente decisión de no participar en futuras convocatorias generó preocupación entre los aficionados. La deportista explicó que su principal razón es un problema de salud relacionado con sus tendones, que se vio agravado por la exigencia del vóley a nivel internacional.

“El profe (Antonio Rizola) me llamó para la convocatoria, pero yo no tuve la oportunidad de hablar con él. Después nos hemos cruzado y hemos conversado, yo le expliqué las razones por las que yo ya no estaría en selección y él me entendió. Si en algún momento me vuelve a convocar, volvería a hablar con él e igual analizaría mucho la situación de la Federación, porque está pasando por un mal rato”, sostuvo al programa de YouTube ‘Dosis de Voleibol’.

“No me gusta ver a mi Federación, a mi selección así, entonces prefiero no sufrir. Pero ahora principalmente es por un tema de salud, ya estoy mayor, ya estoy grande y sufro del mucho de los tendones. Para serles sincera el trajín de selección y club me mataba los tendones y a veces no podía ni caminar. Entonces yo decidí por mi salud, ya no seguir en la selección, porque la exigencia es mayor a la de un club y ya no podía aguantar”, añadió.

Clarivett Yllescas extraña a la selección peruana

Pese a su negativa de volver a jugar por la selección peruana, Clarivett Yllescas aseguró que nunca dejó de querer volver a representar al país, pues le hacía muy feliz. Lamentablemente, su estado físico le impide seguir el ritmo necesario para competir a alto nivel, por lo que tuvo que decidir qué es lo mejor para su carrera.

“Yo extraño mucho estar con la selección, extraño simplemente irme de viaje y estar en el hotel con las chicas y tontear, hablar y jugar o qué se yo, pero sí hay muchas cosas que poner en la balanza. Antes uno estaba joven y los papás se encargaban, ahora uno ya está grande y tiene que encargarse de los papás y de la casa. Parece tonto y parece conveniencia, pero al final no lo es”, agregó.

“Yo a la selección le agradezco todo lo que tengo y lo que soy, porque fue mi vitrina para salir (al extranjero). Estoy muy agradecida y así como la selección me ha dado todo, yo le he dado muchos años de mi vida también, con orgullo y feliz siempre. Me gustaría volver, por qué no, pero al final no es solo la situación que está pasando la Federación, sino también de mi salud. Imagina que diga sí a la selección y sea mi último año, cuando podría jugar dos a cuatro años más estando fuera”, dijo.

El futuro del vóley peruano

Asimismo, Yllescas también destacó el talento de nuevas jugadoras y señaló la importancia de prepararlas bien para cumplir una buena labor en los torneos a nivel internacional. Además, resaltó la calidad del entrenador de la selección e hizo un llamado al público para apoyar a las chicas que actualmente visten la Bicolor.

“Tenemos material, pero hay que trabajarlo bien. Lo que extraño de la selección es que antes teníamos giras y eso te motivaba a ir. Ahora es como que solo esperas los torneos y no hay mucha preparación. Entonces, yo creo que tener ese roce internacional es lo que el equipo necesita y las chicas necesitan, sentir esa presión de jugar contra otros quipos y no solamente estar entrenando y llegar al campeonato esperando que hagan magia”, expresó.

“Es un trabajo que ya el profe Rizola hará, porque creo que él es muy bueno en lo que hace, así que esperemos que la selección vaya para arriba poco a poco. Hay que tener paciencia y no hay que irse en contra de las chicas. Hay que apoyarlas”, concluyó la jugadora de Alianza Lima.