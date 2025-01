Raúl Ruidíaz es uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días en el Perú por su larga novela entre él y Universitario de Deportes. En 2024, cuando era la máxima obsesión del conjunto de Fabián Bustos, la 'Pulga' no pudo desvincularse del Seattle Sounders, pero ahora que es jugador libre ya no está en los planes del cuadro de Ate. Sin embargo, en su última aparición en TV, sorprendió con el anuncio de su retiro de la selección peruana.

En su paso por la Bicolor, en 54 partidos, solo logró anotar en 4 ocasiones: ante Venezuela, Brasil, Islandia y El Salvador. Su gol ante la Canarinha es muy recordada porque fue con la mano en tiempos en que el VAR no se encontraba implementado en la Copa América 2016 y, además, le dio la clasificación a los cuartos de final del certamen. No obstante, esa ínfima cantidad de anotaciones es muy cuestionada por los hinchas del Equipo de Todos y Ruidíaz respondió a esas críticas.

Raúl Ruidíaz minimiza críticas por su desempeño en la Bicolor

En una entrevista en el programa de TV 'Al ángulo', el exartillero de Universitario contestó a sus críticos que, a lo largo de los años, le expresaron su descontento por sus actuaciones con la camiseta bicolor y enfatizo que eso no le afecta.

"En realidad, nunca he hecho caso a las críticas. Uno, yo no veo televisión. Las redes sí me botan por ahí cortos o algo, pero si sé qué me bota, no me voy a alimentar porque sé que me están asesinando y matando. ¿Cómo me voy a lastimar de esa manera? No puedo tomarme el tiempo y comenzar a leer. No tengo el tiempo para eso. El tiempo es lo más valioso que tenemos. No me voy a permitir un segundo para leer los comentarios que, en realidad, no me afecta a mí", comentó el atacante.

Raúl Ruidíaz solo tiene un gol en las Eliminatorias y fue ante Venezuela. Foto: GLR

Raúl Ruidíaz anuncia su retiro de la selección peruana

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La selección es una página cerrada en mi vida", comentó Ruidíaz en la misma charla. El futbolista también subrayó la importancia de dar paso a las nuevas generaciones de jugadores y destacó que el futuro de la Blanquirroja debe enfocarse en la sangre joven que pueda representar a Perú en los próximos mundiales.

Ruidíaz revela en qué club le gustaría jugar

En cuanto a las propuestas que recibió a lo largo de su carrera, Ruidíaz consideró fundamental el hecho de sentirse querido por los integrantes de una institución.

"Si tuviera que elegir un club para jugar sería la 'U', porque es algo que yo extraño, pero las veces que yo he sido contratado por un club es porque el entrenador me quiso, el administrador y hasta los jugadores. Uno tiene que sentirse querido. No hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir: 'Aquí me quieren'. Pero viendo otro escenario, me gustaría quedarme en Estados Unidos; todos los equipos son lindos ahí", manifestó en el citado espacio.