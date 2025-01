Hulk se casa con la sobrina de su exesposa y desata furibunda reacción: "La boda de Judas"

El reciente matrimonio del futbolista Hulk con Camila Sousa, sobrina de su exesposa Iran Angelo, ha desatado una ola de críticas y controversias familiares. La decisión del delantero de Atlético Mineiro generó descontento entre sus allegados, quienes no han dudado en expresar su desaprobación a través de las redes sociales.

La celebración de estas segundas nupcias, llevada a cabo el último viernes 3 de enero, no estuvo exenta de tensiones. La elección de Camila como nueva pareja ha sido comparada por algunos miembros de la familia con la traición de Judas, lo que ha intensificado el malestar familiar.

Excuñada de Hulk sobre boda del jugador con su sobrina: "Judas"

Rayssa, hermana de Angelo y tía de Sousa, lanzó incendiarias publicaciones en sus redes en contra de la unión de su excuñado y su sobrina. "Esta foto incluso fue tomada en la boda de Judas. Es triste darse cuenta de que Judas no solo aparece en las historias antiguas, a veces duerme bajo el mismo techo, come en la misma mesa y, en el momento justo, se apuñala por la espalda. Querer lo que es de otro, querer vivir la vida de alguien que confió en ti, es reflejo de un corazón vacío, incapaz de crear su propia felicidad", comentó.

Los ataques de la mujer se intensificaron cuando esta recordó a su madre, fallecida el mismo día en que se llevó a cabo la nueva boda de Hulk: "Es difícil de aceptar la traición. Si mi madre viviera, estoy segura de que no sería capaz de soportar tal monstruosidad. Ver a una nieta, que creció bajo su techo, traicionar a su propia familia de una manera tan cruel sería un golpe imposible de superar".

La boda entre Hulk y Camila Sousa se llevó a cabo en Campina Grande, ciudad natal del futbolista. Foto: Instagram

"Exactamente hoy, hace siete años, estábamos de luto por la muerte de mi madre, y hoy ocurrió un espectáculo macabro que me hizo comprender que ella realmente no podría estar aquí, porque no podría resistirse a tanta vergüenza", agregó Rayssa Angelo.

Exesposa de Hulk "El dolor es muy grande"

Quien también se manifestó al respecto fue Iran Angelo. La exesposa del deportista aseguró que todavía no logra comprender la situación, una que le resulta tan dolorosa que siente que le podría arrancar el corazón. "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí", dijo.

Hulk y Iran Angelo se separaron hace un tiempo, en el 2019, luego de una relación de 12 años fruto de la cual nacieron tres hijos. Desde entonces, el delantero ha estado en el ojo del huracán por sus decisiones amorosas.

Hulk dedica romántico mensaje a su nueva esposa

"A pesar de las críticas y el descontento familiar, el futbolista ha decidido seguir adelante con su vida personal, priorizando su felicidad por encima de las opiniones ajenas. En su cuenta de Instagram, compartió estas palabras para celebrar su casamiento. "Ante Dios y las promesas de nuestro amor, nos unimos en un solo corazón, iniciando juntos nuestra eternidad. Vida, te amo", le dedicó a Camila Sousa, con quien tiene dos hijos.